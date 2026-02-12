CEO de Delta Airlines dice que los turistas del Mundial son bienvenidos en EE. UU

El CEO de Delta Air Lines, Ed Bastian, intentó tranquilizar este miércoles a los turistas al afirmar que Estados Unidos seguía siendo un destino acogedor, de cara al Mundial de fútbol de Norteamérica 2026, que se jugará en junio y julio

"Esperamos que el Mundial atraiga a muchos europeos y visitantes internacionales al mercado estadounidense", declaró Bastian a la AFP

Estados Unidos, Canadá y México albergarán el Mundial entre el 11 de junio y 19 de julio, con la participación de 48 selecciones por primera vez en la historia del torneo cumbre del fútbol.

Sin embargo, las medidas drásticas contra la inmigración impuestas por la administración del presidente Donald Trump (2025-2029) han suscitado la preocupación de que algunos viajeros internacionales desistan de asistir al Mundial

"Sí, Estados Unidos está centrado en la inmigración. Esto no es inmigración. Esto es turismo", declaró Bastian en una entrevista durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina D'Ampezzo

"Y mientras la gente venga con las credenciales adecuadas, no tendrán ningún problema", añadió el director ejecutivo de la aerolínea estadounidense

Delta, patrocinadora del Team USA en Milán, ha proyectado un crecimiento de ingresos de entre 5% y 7% en el primer trimestre de 2026, y la aerolínea continúa beneficiándose de la fuerte demanda de los consumidores de alto nivel.

Cliente importante del fabricante de aviones europeo Airbus en los últimos años, Delta anunció en enero un pedido de 30 aviones Boeing 787 Dreamliner, con opción a otros 30.

A diferencia de otras aerolíneas estadounidenses, Delta no ha operado el Boeing 737 MAX, que sufrió dos accidentes fatales en 2018 y 2019, lo que dio inicio a un largo período de dificultades para Boeing

"Boeing está haciendo un buen trabajo para estabilizar la situación", declaró Bastian, que agregó que la compañía había avanzado bajo el nuevo liderazgo.

"Como una de las aerolíneas globales más grandes del mundo, no se puede depender solo de Airbus. Es necesario tener la capacidad de trabajar con ambos proveedores", concluyó Bastian.