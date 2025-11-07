CEO de Exxon Mobil afirma que los hidrocarburos seguirán siendo críticos por mucho tiempo

Por Oliver Griffin

SAO PAULO, 7 nov (Reuters) - Los hidrocarburos seguirán desempeñando un papel crítico durante mucho tiempo, dijo el viernes el presidente ejecutivo de la compañía energética estadounidense Exxon Mobil, añadiendo que la cuestión será si se siguen quemando como combustible.

"El petróleo crudo y los hidrocarburos van a jugar un papel crítico en la vida de todos durante mucho tiempo", dijo Darren Woods a Reuters en Sao Paulo.

"Creo que la pregunta es: ¿se seguirán quemando? Y eso, creo, cambiará con el tiempo, dependiendo de cómo se desarrolle la tecnología".

(Reportaje de Oliver Griffin; Edición de Mark Porter, Editado en español por Juana Casas)