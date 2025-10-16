CEO de JPMorgan Chase afirma que la empresa está "mirando" bancos en Europa y Latinoamérica

NUEVA YORK, 16 oct (Reuters) - El presidente ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, dijo el jueves que la entidad está estudiando bancos en Europa y Latinoamérica.

"Estamos mirando todos los bancos de allí (de Europa) (...) también estamos mirando bancos latinoamericanos", dijo Dimon, sin especificar si se refería a adquisiciones.

Un portavoz de JPMorgan no quiso dar más detalles sobre los comentarios de Dimon.

A principios de este año, JPMorgan dijo que lanzará su banco minorista digital Chase en Alemania en el segundo trimestre de 2026. Alemania se convertirá en el segundo mercado europeo de Chase tras su lanzamiento en Reino Unido en 2021. (Reporte de Nupur Anand en Nueva York. Editado en español por Javier Leiraski)