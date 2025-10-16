CEO de JPMorgan Chase afirma que la empresa está "mirando" bancos en Europa y Latinoamérica
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
NUEVA YORK, 16 oct (Reuters) - El presidente ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, dijo el jueves que la entidad está estudiando bancos en Europa y Latinoamérica.
"Estamos mirando todos los bancos de allí (de Europa) (...) también estamos mirando bancos latinoamericanos", dijo Dimon, sin especificar si se refería a adquisiciones.
Un portavoz de JPMorgan no quiso dar más detalles sobre los comentarios de Dimon.
A principios de este año, JPMorgan dijo que lanzará su banco minorista digital Chase en Alemania en el segundo trimestre de 2026. Alemania se convertirá en el segundo mercado europeo de Chase tras su lanzamiento en Reino Unido en 2021. (Reporte de Nupur Anand en Nueva York. Editado en español por Javier Leiraski)
Otras noticias de Europa
Más leídas
- 1
Aerolíneas Argentinas deja ocho aviones 737 en tierra tras el incidente en Aeroparque
- 2
La UADE reforzó los controles sobre los alumnos por cómo van vestidos y fijó sanciones para incumplidores
- 3
Revelan que dos altas figuras del chavismo ofrecieron a EE.UU. planes para sacar a Maduro del poder
- 4
La periodista de C5N Agustina Peñalva denunció por acoso al economista Walter Graziano