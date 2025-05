CEO de Nvidia elogia la decisión de Trump de eliminar restricciones a la exportación de IA

By Max A. Cherney, Wen-Yee Lee TAIPÉI, 21 mayo (Reuters) - Los controles estadounidenses a la exportación de chips de inteligencia artificial (IA) a China fueron "un fracaso" y han costado a las empresas estadounidenses miles de millones de dólares en ventas perdidas, declaró el miércoles el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang. Los comentarios de Huang se dirigieron a la norma de difusión de IA del Gobierno de Biden que buscaba frenar las exportaciones de chips sofisticados de IA dividiendo el mundo en tres niveles, con China bloqueada por completo. El Gobierno de Trump ha dicho que va a modificar las normas. "En general, el control de las exportaciones fue un fracaso", dijo Huang. "Las suposiciones fundamentales que llevaron a la regla de difusión de IA al principio, en primer lugar, han demostrado ser fundamentalmente erróneas", añadió. El bloqueo estadounidense a las ventas de chips avanzados de IA a China ha obligado a las empresas de ese país a comprar semiconductores a diseñadores chinos como Huawei, al tiempo que ha estimulado a China a invertir agresivamente para desarrollar una cadena de suministro que no dependa de fabricantes de fuera del país. El director ejecutivo de Nvidia afirmó que, a pesar de los controles estadounidenses, la investigación continúa, lo que requiere grandes sumas de capital para adquirir la infraestructura de IA necesaria. En una conferencia de prensa en el evento anual Computex en Taipéi, Huang elogió el enfoque de Trump sobre la IA y dijo que al revertir las restricciones previas, el presidente demostró que entiende que las empresas estadounidenses no son las únicas proveedoras de esa tecnología. "El presidente Trump se da cuenta de que es exactamente el objetivo equivocado", dijo en referencia a las normas anteriores. Desde el inicio del Gobierno de Joe Biden, la cuota de mercado de Nvidia en China ha caído al 50% desde el 95%, dijo Huang. Los altos cargos del Gobierno de Trump están sopesando descartar el enfoque escalonado de las restricciones a la exportación de chips y sustituirlo por un régimen global de licencias con acuerdos entre países, lo que podría dar a EEUU peso en las conversaciones comerciales. (Información de Max Cherney y Wen-Yee Lee en Taipéi; edición de Anne Marie Roantree, Tom Hogue y Sonali Paul; editado en español por Paula Villalba)

LA NACION servicio-de-noticias