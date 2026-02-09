CEO de OpenAI dice que ChatGPT vuelve a anotar crecimiento de más de 10% mensual, reporta CNBC

9 feb (Reuters) - El presidente ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, comunicó a los empleados que el chatbot de inteligencia artificial de la empresa, ChatGPT, volvió a superar el 10% de crecimiento mensual, informó CNBC el lunes

La empresa emergente, que cuenta con más de 800 millones de usuarios activos semanales, también se está preparando para lanzar "un modelo de chat actualizado" esta semana, según el informe, que cita un mensaje interno de Altman en Slack

OpenAI no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters. Reuters no pudo verificar de forma independiente el informe

Las empresas emergentes de IA, entre las que se incluyen OpenAI y Anthropic, respaldadas por Microsoft, están intensificando la competencia para ganar nuevos clientes y cuota de mercado. La aplicación Gemini de Google superó los 750 millones de usuarios activos mensuales al final del trimestre de diciembre

Anthropic es considerada una empresa disruptiva en la industria del software, ya que los desarrolladores de software han adoptado su IA para la codificación. Está impulsando acuerdos comerciales con productos como Claude Cowork, que ejecuta tareas informáticas para trabajadores de oficina

Altman dijo que el producto de codificación de OpenAI, Codex, creció alrededor de un 50% con respecto a la semana anterior. Codex compite directamente con la herramienta de programación informática de Anthropic, Claude Code, según el informe de CNBC

La semana pasada, OpenAI lanzó un nuevo modelo de codificación llamado GPT-5.3-Codex

OpenAI ha anunciado que comenzará a mostrar anuncios en ChatGPT a algunos usuarios de Estados Unidos, ya que está intensificando sus esfuerzos para generar ingresos a partir del chatbot de IA con el fin de financiar los elevados costos de desarrollo de la tecnología. (Reporte de Jaspreet Singh en Bangalore; edición de Arun Koyyur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)