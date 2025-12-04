CEO de YPF ve luz verde para proyecto GNL argentino con Eni y XRG a mediados de 2026

Por Shadia Nasralla y Stephanie Kelly

LONDRES, 4 dic (Reuters) - La petrolera bajo control estatal de Argentina YPF espera que la decisión final de inversión por un proyecto de gas natural licuado de 20.000 millones de dólares que producirá 12 millones de toneladas métricas anuales se tome a mediados del 2026, dijo Horacio Marín, su director ejecutivo, el jueves a Reuters.

YPF y sus socios en el proyecto hasta el momento, la italiana Eni y la unidad XRG de Adnoc de Emiratos Árabes, poseen aproximadamente un tercio del capital cada uno.

Shell informó a Reuters que se retiró de otra fase del proyecto de GNL de YPF. Alegó un cambio significativo en el alcance del proyecto como motivo de su salida.

"Shell se ha retirado debido a diversas dinámicas del proyecto que ya no respaldan la participación continua, incluido un cambio significativo en el alcance del proyecto", dijo Shell en una declaración enviada por correo electrónico a Reuters.

El ejecutivo de YPF, la petrolera que lidera la actividad en Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional del mundo ubicada en la provincia de Neuquén, indicó que la fase relacionada con Shell se había reducido a la mitad, de 12 a 6 millones de toneladas anuales, y agregó que la fase del proyecto que involucra a Eni y XRG es la prioridad. YPF buscaría otro socio para reemplazar a Shell.

Las exportaciones de la fase del proyecto de 12 millones de toneladas anuales que involucra a Eni y XRG probablemente comenzarán en 2030 o 2031, o cuatro años después de la decisión final de inversión (FDI, Final Investment Decision, por su sigla en inglés) a mediados de 2026, explicó Marin.

Las previsiones para el proyecto se basan en los precios actuales del GNL en Asia, sostuvo. Las exportaciones argentinas de GNL a Asia son más competitivas que las exportaciones estadounidenses a Asia, pero menos competitivas que las exportaciones estadounidenses a Europa, añadió.

YPF podría introducir dividendos en 2028 o 2029, dependiendo de los precios del petróleo y el gas, añadió Marin.

(Reporte de Shadia Nasralla y Stephanie Kelly; Editado en español por Eliana Raszewski y Maximilian Heath)