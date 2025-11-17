CEO del Deutsche Bank desvela nuevos objetivos y dice que entidad pasa a la ofensiva

Por Tom Sims y Matthias Inverardi

FRÁNCFORT, Alemania, 17 nov (Reuters) - El Deutsche Bank desveló el lunes nuevos objetivos de beneficios e ingresos para los próximos tres años, en un intento del mayor prestamista alemán de convencer a los inversores de que su recuperación de años sigue su curso y puede competir con los titanes de Wall Street.

La serie de objetivos para 2028 es el tercer gran programa del presidente ejecutivo, Christian Sewing, que tomó el timón de la entidad cuando éste se tambaleaba tras años de pérdidas.

Sewing ha estabilizado el banco, devolviéndole beneficios constantes, pero algunos inversores critican al Deutsche Bank por su excesiva dependencia de su banco de inversión global y la debilidad de la división minorista.

El Deutsche se encuentra ahora en la recta final de su actual plan trienal. La mayoría de los analistas creen que cumplirá sus objetivos.

"Estamos pasando de la defensa al ataque", dijo Sewing a los inversores.

Entre los elementos clave del plan desvelado el lunes, el Deutsche aspira a una rentabilidad sobre fondos propios tangibles -una importante medida de los beneficios- superior al 13% para 2028, frente al objetivo actual de más del 10%. Este objetivo coincide con el de BNP Paribas para 2028, pero es inferior al 18% del UBS.

Quiere aumentar los ingresos hasta unos 37.000 millones de euros (US$42.910 millones) en 2028, frente a los 32.000 millones de 2025. También aspira a alcanzar una ratio de costos/ingresos inferior al 60% en 2028, frente al objetivo actual inferior al 65%.

"Nuestra visión a largo plazo es ser el campeón europeo", declaró Sewing.

(1 dólar = 0,8624 euros)

(Reporte adicional de Tommy Reggiori Wilkes; editado en español por Carlos Serrano)