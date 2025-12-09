CEOE propone una subida del SMI del 1,5% para 2026, hasta 1.202 euros al mes, con tributación en el IRPF

MADRID, 9 dic. 2025 (Europa Press)

El Comité Ejecutivo extraordinario de CEOE, reunido este martes, ha acordado plantear una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de hasta el 1,5% para 2026, lo que supone alcanzar los 1.202 euros brutos al mes, en catorce mensualidades, y no exentos de tributación al IRPF.

Según han defendido los empresarios a través de un comunicado, esta subida está en línea con la prevista para los empleados públicos para el próximo año y de acuerdo con los objetivos de la Directiva Europea de Salarios Mínimos a la hora de fijar el SMI: fomento de la negociación colectiva, lograr un nivel digno de vida, reducir la pobreza de los ocupados, fomentar la cohesión social y la convergencia social al alza y reducir la brecha salarial de género.

"Para respetar la negociación colectiva, condicionamos esta subida del 1,5% al cumplimiento de las reglas de absorción y compensación del Estatuto de los Trabajadores", han señalado desde la patronal.

Frente a esta propuesta de los empresarios, hace unas semanas los sindicatos CCOO y UGT plantearon un incremento de esta renta mínima del 7,5%, hasta los 1.273 euros brutos al mes por catorce pagas, con tributación obligada en el IRPF.

HABRÁ AMPLIACIÓN