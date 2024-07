Cepa de gripe aviar en vacas de eeuu exhibe propagación mínima por el aire en estudio con hurones

(.)

Por Jennifer Rigby

LONDRES, 8 jul (Reuters) - La cepa de gripe aviar encontrada en vacas en Estados Unidos no se transmite fácilmente a través del aire entre hurones, de acuerdo a un nuevo estudio, aunque el científico que dirigió la investigación dijo que la variedad había demostrado cierta capacidad de extenderse por esta vía.

Se considera que los hurones son los mejores mamíferos pequeños para estudiar la infección y la transmisión del virus de la influenza y, a menudo, estos animales se utilizan para informar las evaluaciones de los riesgos para la salud pública de enfermedades emergentes.

En el experimento dirigido por investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison, los hurones infectados con una muestra de la cepa de gripe aviar H5N1 se colocaron cerca de animales sanos, pero no lo suficiente como para tener contacto físico. Ninguno de los cuatro animales sanos expuestos enfermó y no se recuperó ningún virus de ellos durante el estudio.

Sin embargo, uno de los hurones produjo anticuerpos contra el virus, descubrieron más tarde los investigadores, lo que sugiere que había sido infectado.

"Es una buena noticia que el virus no tenga una transmisibilidad extensa entre hurones a través del aire, pero igual es preocupante que tenga la capacidad de transmitirse (de esta manera)", dijo el autor del estudio y virólogo de la gripe Yoshihiro Kawaoka.

Un virus que pueda propagarse fácilmente a través del aire entre humanos plantearía una amenaza pandémica mayor que la que representa actualmente el H5N1.

Las agencias de salud pública de todo el mundo consideran que ese riesgo es bajo, ya que no hay evidencia de transmisión de persona a persona.

Se han reportado cuatro casos en humanos, todos ellos trabajadores de la industria láctea, en Estados Unidos desde que se confirmó la gripe aviar en vacas lecheras en marzo. Las cuatro personas se han recuperado.

El estudio, publicado el lunes en Nature, también mostró que el virus de la gripe aviar en las vacas puede unirse a receptores de tipo humano en condiciones de laboratorio. Estos receptores son la forma en que los virus de la gripe suelen entrar e infectar las células humanas.

La gripe aviar prefiere unirse únicamente a receptores de tipo aviar, que son escasos en los humanos. Los resultados de laboratorio necesitan más estudios para evaluar sus implicancias en ambientes naturales, dijeron los científicos, ya que en el pasado los virus de la gripe que desarrollaron la capacidad de unirse a ambos tipos han causado pandemias humanas.

Hasta ahora, los científicos han sospechado que el virus se propaga entre animales y humanos a través del contacto con leche infectada o gotas de leche en aerosol, o por la exposición a aves o aves de corral infectadas.

El estudio también confirmó que el virus, aislado de la leche de una vaca infectada en Nuevo México, enfermó tanto a ratones como a hurones después de la exposición a la leche no pasteurizada.

También se propagó por el cuerpo hasta los músculos y las glándulas mamarias de los ratones infectados, como parece ocurrir en las vacas.

Angela Rasmussen, viróloga de la Universidad de Saskatchewan en Canadá, dijo que era un alivio ver que el virus aún no había adquirido la capacidad de causar una pandemia humana, pero eso no significaba que nunca lo haría, particularmente si la propagación entre las vacas no se controla. (Reporte de Jennifer Rigby. Editado en español por Marion Giraldo)

Reuters