Cepyme agradece a Felipe VI el apoyo a las pymes y le traslada "las dificultades por las que atraviesan"

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Comité Ejecutivo de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), encabezado por su presidenta, Ángela de Miguel, ha sido recibido hoy por el Rey Felipe VI en audiencia, en un acto en el que la patronal ha expuesto "la complicada situación que atraviesan las pymes" y ha agradecido al monarca su "respaldo" y "cercanía" a estas empresas. Durante el encuentro, al que también han acudido el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi y representantes de algunas de las empresas colaboradoras con Cepyme, De Miguel ha declarado que "están poniendo a prueba la capacidad de permanencia de muchas empresas, en especial de las más pequeñas".

La presidenta de Cepyme ha reiterado el respaldo de la Confederación a la Corona, destacando "su papel fundamental como garante de estabilidad institucional, unidad y compromiso con el bien común y su cercanía constante al tejido empresarial". Además, en referencia a las actuaciones de Felipe VI durante la DANA o los recientes incendios forestales, la presidenta ha "elogiado y apoyado" la iniciativa del Rey de "animar a visitar" las zonas afectadas.