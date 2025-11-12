Cerca de 150 eurodiputados piden que se recurra el acuerdo comercial con el Mercosur ante la justicia

Cerca de 150 eurodiputados, tanto de derecha como de izquierda, solicitaron al Parlamento que recurra el acuerdo de libre comercio con los países latinoamericanos del Mercosur ante la justicia europea, indicaron varios de estos legisladores el miércoles.

Los franceses Manon Aubry (izquierda radical) y Pascal Canfin (centrista), así como la ecologista belga Saskia Bricmont indicaron que diputados de distintas tendencias políticas presentarán el jueves una resolución en este sentido. Esperan que se someta a votación en las próximas semanas.

El tratado de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur favorecería las exportaciones de automóviles, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

A cambio, facilitaría la entrada en Europa de carne, azúcar, arroz, miel o soja sudamericanos, lo que preocupa a estos sectores.

El acuerdo fue firmado a finales de 2024 y el 3 de septiembre de 2025 fue adoptado por la Comisión Europea. Pero todavía tiene que ser ratificado por los 27 Estados miembros de la UE antes de entrar en vigor, con países muy reticentes a hacerlo, como Francia.

El Parlamento europeo cuenta con 720 diputados. Si una mayoría apoya recurrir el acuerdo UE-Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), "tendría como consecuencia congelar el proceso de ratificación" como "mínimo seis meses, hasta que se dicte la sentencia del Tribunal", aseguró el centrista Canfin.

El resultado del voto, sin embargo, es incierto ya que muchos diputados expresaron su apoyo al acuerdo, entre ellos la derecha alemana y los socialistas españoles. Y aún es necesario que la propuesta de remisión al TJUE sea considerada admisible.

