Cerca de 150 personas denunciaron delitos cometidos por el fallecido magnate Al Fayed

Cerca de 150 personas se pusieron en contacto con la policía británica para denunciar delitos cometidos por Mohamed Al Fayed, expropietario de los grandes almacenes Harrods, desde que las autoridades abrieron una nueva investigación el año pasado, confirmó el miércoles la policía.

Un documental difundido por la BBC en septiembre recogía acusaciones según las cuales el fallecido magnate egipcio -padre de Dodi Al Fayed, el que fuera pareja de la princesa Diana de Gales-, habría violado y agredido sexualmente a varias jóvenes empleadas de Harrods.

"La investigación en curso sobre las personas que podrían haber facilitado o permitido las actividades delictivas de Mohamed Al Fayed continúa", declaró la policía londinense en un comunicado enviado a la AFP.

Scotland Yard examina actualmente la forma en que se llevaron a cabo las investigaciones anteriores con el fin de identificar las "oportunidades perdidas" y abrió una nueva investigación sobre las acusaciones de agresiones sexuales, incluyendo a las personas que permitieron o facilitaron estos actos.

"Instamos a cualquier persona que tenga información, ya sea porque se haya visto directamente afectada por los actos de Mohamed Al Fayed o porque conozca a otras personas que puedan haber estado involucradas o haber cometido delitos, a que se ponga en contacto con nosotros", añadió la policía.

En noviembre, la policía metropolitana declaró que había sido contactada y había identificado a 90 posibles víctimas de agresiones sexuales y otros delitos cometidos por el multimillonario, fallecido en 2023 a los 94 años.

Harrods, propiedad de Mohamed Al Fayed entre 1985 y 2010, anunció en marzo un programa de indemnización para las mujeres que trabajaban en la tienda o estaban relacionadas con ella y afirmaron haber sido víctimas de abusos por parte del magnate.

Más de 100 presuntas víctimas solicitaron acogerse al programa de indemnización en julio, según los grandes almacenes de lujo.