Cerca de 2 millones de barriles de crudo venezolano salen a la española Repsol: datos

HOUSTON/MADRID 5 feb (Reuters) - Cerca de 2 millones de crudo pesado venezolano se están enviando a refinerías propiedad de la petrolera Repsol en España, tras las compras que la compañía negoció con la comercializadora Trafigura, según los cronogramas de envío a los que tuvo acceso Reuters

Trafigura y Vitol obtuvieron licencias estadounidenses el mes pasado para exportar millones de barriles de petróleo venezolano a Estados Unidos y otros destinos. Desde entonces, las compañías han almacenado el petróleo en terminales del Caribe y comercializado cargamentos a refinerías de Estados Unidos y Europa

Repsol REP.MC declinó hacer comentarios. Trafigura no respondió a una solicitud de comentarios sobre las ventas relacionadas con Venezuela

España no había importado crudo venezolano desde el primer trimestre del año pasado, antes de que el presidente estadounidense Donald Trump revocara todas las autorizaciones para que las empresas extranjeras recibieran y transportaran petróleo del país sancionado por Estados Unidos

Uno de los dos cargamentos de crudo pesado Merey para Repsol, a bordo de petroleros Suezmax, partió a principios de febrero del puerto de Jose, operado por la empresa estatal PDVSA. El segundo está a punto de terminar de cargarse esta semana, según lo programado

