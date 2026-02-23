Cerca de 20 países denuncian que estrategia de Israel en Cisjordania es una "anexión de facto"

Cerca de 20 países, incluidos Brasil, Francia, España y varios Estados musulmanes, condenaron este lunes con firmeza las últimas medidas tomadas por Israel para ampliar su control sobre Cisjordania y declararon que esta estrategia constituye un intento de "anexión de facto".

La decisión de Israel de cambiar el registro de tierras en Cisjordania para que puedan ser catalogadas como "propiedad del Estado" israelí, y de aumentar los asentamientos ilegales, "forma parte de una clara trayectoria que tiene como objetivo cambiar la realidad sobre el terreno y avanzar hacia una anexión de facto inaceptable", afirmaron los países en una declaración conjunta.

"Estas acciones constituyen un ataque deliberado y directo a la viabilidad de un Estado palestino y a la implementación de la solución de dos Estados", agregaron los firmantes.

Desde principios de mes, Israel anunció varios planes para aumentar su control de Cisjordania, un territorio que ocupa desde 1967, incluidas zonas que están bajo el control de la Autoridad Palestina en virtud de los acuerdos de Oslo firmados por israelíes y palestinos en la década de 1990 y hoy moribundos.