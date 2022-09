16/09/2022 Sevilla.-Cerca de 2.000 alumnos de la US estudiarán en el extranjero y más de 1.000 eligen Sevilla para hacerlo . Cerca de 2.000 estudiantes de la Universidad de Sevilla (US) realizarán sus estudios este curso en un país extranjero, siendo Italia, Francia, Portugal y Polonia los destinos que más alumnos de la US reciben. A la inversa, la US recibe este curso a más de 1.000 universitarios extranjeros, principalmente de los países de Italia, Alemania y México. POLITICA UNIVERSIDAD DE SEVILLA