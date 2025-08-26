Cerca de 200.000 clientes de BBVA en España utilizan la función digital de planificación y gestión financiera

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

Unos 200.000 clientes de BBVA en España ya utilizan la herramienta 'Coach' del banco para la planificación y gestión financiera, según ha informado la entidad en un comunicado. Se trata de una función integrada en la aplicación del móvil del banco que analiza la situación financiera del cliente, le ayuda a marcar objetivos y propone planes personalizados para lograr sus metas financieras. Así, el banco explica que hay unas 26.280 propuestas activas de la herramienta de control de gasto y 29.622 herramientas de seguimiento activas, de las cuales un 82% se han configurado mediante el sistema de insignias, que permite automatizar hábitos financieros saludables de manera sencilla. Otro de los aspectos que muestra el uso de esta funcionalidad es la utilización de atajos para realizar aportaciones a metas o apartados: BBVA ha registrado 17.318 aportaciones, y casi 11.300 de ellas se han hecho de forma ágil a través de herramientas ya utilizadas por los propios clientes.