Cerca de 2.200 prisioneros salen de cárceles de Venezuela desde vigencia de la Ley de Amnistía: diputado

CARACAS, 23 feb (Reuters) - Cerca de 2.200 prisioneros han salido de las cárceles de Venezuela desde la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía el viernes pasado, dijo el lunes el diputado Jorge Arreaza, presidente de la Comisión de Seguimiento de la nueva normativa.

En un acto en la casa de gobierno junto a la presidente encargada, Delcy Rodríguez, el legislador afirmó que 2.021 personas han salido en libertad plena, mientras 177 han sido excarceladas, pero con medidas como la obligación de presentarse ante tribunales cada mes, mientras más de 3.000 personas han solicitado ser beneficiadas por la ley.

(Redacción Reuters)