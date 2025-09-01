Cerca de 50 nuevos inculpados en Reino Unido por manifestar su apoyo a organización propalestina prohibida

La policía de Londres anunció el lunes la imputación de 47 personas acusadas de manifestar su apoyo al grupo Palestine Action, lo que eleva a 114 el número de personas procesadas desde que el movimiento fuera designado como "terrorista" en julio.

Las personas inculpadas, de entre 18 y 81 años, fueron detenidas durante una manifestación el 19 de julio y deberán comparecer ante un tribunal londinense el 27 y 28 de octubre, precisó la policía en un comunicado.

En caso de ser declaradas culpables, se enfrentan a una pena máxima de seis meses de prisión.

El gobierno laborista británico prohibió a Palestine Action, al calificarlo de grupo "terrorista" en julio, tras actos de vandalismo cometidos en una base de la Royal Air Force.

Desde entonces, se han organizado varias manifestaciones para protestar contra esta decisión.

Más de 700 personas han sido arrestadas en las mismas, siendo imputadas 114 de ellas hasta la fecha.

Creado en 2020, Palestine Action se presentaba como un movimiento de denuncia de la "complicidad británica" con el Estado de Israel, especialmente en relación con la venta de armas.

El grupo ha llevado a cabo varias acciones en Reino Unido contra sitios de empresas de armamento, incluyendo el grupo israelí Elbit.

En marzo, Palestine Action irrumpió en un campo de golf perteneciente al presidente estadounidense Donald Trump, en Escocia, escribiendo en el césped "GAZA IS NOT 4 SALE" ("Gaza no está en venta").

