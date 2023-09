El partido alemán de extrema derecha AfD fracasó el domingo en su objetivo de conquistar la primera alcaldía de una ciudad de tamaño medio, en Nordhausen (este), cerca de un antiguo campo de concentración nazi.

La elección tenía un doble valor simbólico en un contexto de fuerte avance de la formación Alternativa para Alemania (AfD) en las encuestas y en medio de temores de cuestionamiento del trabajo de memoria realizado por Alemania desde la Segunda Guerra Mundial.

El candidato de extrema derecha Jörg Prophet fue superado por el alcalde saliente de esta ciudad de 40.000 habitantes, situada en la ex-RDA, en la segunda vuelta, según resultados anunciados en la noche.

El ultraderechista, de 61 años, partía como favorito en la elección municipal en la ciudad situada cerca del lugar donde estuvo el campo de concentración nazi Mittelbau-Dora, testigo de la época más sombría de la historia alemana.

El ganador, Kai Buchmann, sin filiación, logró un avance inesperado y ganó con 54,9% de los votos.

"El resultado de estas elecciones me quita un enorme peso, pues muestra claramente que el revisionismo histórico, una actitud que resta importancia a los sufrimientos de las víctimas de los campos de concentración, no es la solución", dijo en la cadena NTV Jens-Christian Wagner, director de la Fundación que administra el ex campamento nazi de Mittelbau-Dora, situado a menos de diez kilómetros de Nordhausen.

En la primera vuelta, Prophet obtuvo un 42,1% de los votos, superando a Kai Buchmann (23,7%).

Buchmann, alcalde desde hace seis años, había perdido popularidad tras repetidos conflictos en el consejo municipal.

Por Mittelbau-Dora pasaron alrededor de 60.000 deportados, expuestos al frío, el hambre y los malos tratos. Forzados a fabricar misiles para las fuerzas nazis, un tercio de los prisioneros murió por las brutales condiciones de detención.

- "Posturas revisionistas" -

El complejo, situado entre verdes campos, alberga hoy un memorial y un museo.

Como otros miembros de la AfD, Prophet ha sido acusado de extremismo y de revisionismo.

En una publicación en un blog en 2020, abogó por terminar con el "culto de la culpabilidad" en Alemania, en referencia a los esfuerzos del país para mantener la memoria del Holocausto y extraer lecciones para que la historia no se repita.

Según un estudio publicado esta semana por la fundación Friedrich Ebert, las convicciones de extrema derecha están cada vez más extendidas en el país: un 8% de los encuestados las reivindican, contra un 2-3% en informes anteriores.

Una victoria el domingo de la AfD se hubiese agregado a la serie de éxitos recientes de esta formación creada en 2013 en oposición al euro, que se ha radicalizado hasta convertirse en un partido contra la migración.

A finales de junio, AfD obtuvo la presidencia del cantón de Sonneberg, en la región oriental de Turingia, donde también se encuentra Nordhausen.

Solo una semana después, la formación consiguió su primera alcaldía en la pequeña localidad de 9.000 habitantes Raguhn-Jessnitz, de la región de Sajonia-Anhalt, también en la antigua Alemania del Este.

En los últimos sondeos nacionales, AfD se sitúa en segunda posición con un 22% de intención de voto, por delante del partido socialdemócrata del jefe de gobierno Olaf Scholz, y solo por detrás de los conservadores (27%), actualmente en la oposición.

En Turingia, este partido dispone de fuertes apoyos, con una intención de voto de alrededor del 34%, según una reciente encuesta de la cadena regional MDR.

En septiembre de 2024 hay previstas elecciones regionales en este lander, así como en Brandeburgo y Sajonia, también en la antigua RDA.

Jens-Christian Wagner cree que la AfD podría ganar al menos uno de estos tres comicios.

"Pensaba que los alemanes habían aprendido de su pasado. Pero en este momento estoy muy preocupado", reconoce.

fec-clp/smk/ybl/dbh/zm/es/eg/jvb