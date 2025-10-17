Cerdán reclama al Supremo que lo saque de prisión tras ratificar la libertad de Ábalos y Koldo: "Hace ya 107 días"

MADRID, 17 Oct. 2025 (Europa Press) -

La defensa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha vuelto a pedir al Tribunal Supremo (TS) que revoque la prisión provisional en la que se encuentra desde el pasado 30 de junio, sobre todo después de que el instructor del 'caso Koldo' haya confirmado esta misma semana la libertad del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y del que fuera su asesor. "Hace ya 107 días", recalca.

"Justificamos esta nueva petición esencialmente en el devenir procesal del presente procedimiento y, concretamente, en las últimas decisiones adoptadas por el magistrado instructor en fecha 15 y 16 de octubre sobre situación personal de los señores Ábalos y (Koldo) García", sostienen los abogados de Cerdán en un nuevo escrito, al que ha tenido acceso Europa Press. Se refieren a la decisión del magistrado del TS Leopoldo Puente de mantener las medidas cautelares a Ábalos y Koldo --prohibición de salida del país, retirada del pasaporte y comparecencia quincenal en sede judicial-- al considerar que, si bien el riesgo de fuga de ambos es "creciente", se puede conjurar con dichas medidas.

Así lo acordó tras sendas comparecencias en las que ambos optaron por guardar silencio. En las vistillas posteriores, las acusaciones populares encabezadas por el PP pidieron a Puente que les enviara a prisión provisional, pero Fiscalía Anticorrupción propuso ratificar las medidas vigentes y el instructor siguió este criterio.

Cerdán está en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el 30 de junio por riesgo de fuga y de destrucción, ocultación y manipulación de pruebas debido a su "papel principal" en la presunta trama de cobro de sobornos a cambio de obra pública.

En una reciente resolución, el propio instructor avanzó que Cerdán saldría pronto de prisión provisional, antes de que se cumplieran los primeros seis meses, que vencen el 30 de diciembre.

