Cerdán remitió a Koldo las "peticiones de nombramiento" del PNV en plena formación de Gobierno tras la moción de censura

MADRID, 18 Nov. 2025 (Europa Press) -

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán remitió a Koldo García, entonces asesor del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, un documento con las "peticiones de nombramiento" del PNV --que reclamaba un cargo en Medio Ambiente y otros "importantes" en Adif, INI o SEPI-- en el marco de la formación de Gobierno tras la moción de censura de 2018 que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa.

Así consta en el último informe remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, en el marco de sus pesquisas sobre la presunta trama de amaño de obra pública a cambio de comisiones por la que están investigados Cerdán, Ábalos y Koldo, además de varios empresarios de la construcción, entre ellos dos exdirectivos de Acciona y dos subordinados suyos.

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que el 10 de junio de 2018, Koldo envió al ex directivo de Acciona Fernando Merino dos documentos: uno llamado 'M.Fomento', donde aparecían cinco cargos dependientes de ese ministerio con nombres; y otro "de idénticas características referente al Ministerio de Medio Ambiente".

La UCO detecta un tercer documento remitido por Cerdán: 'Peticiones nombramientos PNV', donde solo se especificaba el nombre de "Javier Cachón, en el Ministerio de Medio Ambiente". "Mantenerlo en la Dirección de Evaluación Ambiental, fue nombrado por Zapatero y es muy buen profesional", decía.

A eso añadía "un puesto importante en Adif" y "un puesto importante en INI o SEPI". "Estos dos me tienen que decir los nombres el lunes. Vienen del PNV el lunes por la tarde para decirme y explicarme", acotó Cerdán.

La UCO apunta que "Koldo habría recibido estos documentos tres días antes, procedentes de Cerdán, a través de José Guillermo Berlanga, asistente técnico del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso" de los Diputados.

"Buenas tardes Jose, imprime estas tres hojas y se las das a Koldo y que se las entregue a José Luis", escribió Cerdán a Berlanga vía correo electrónico el 7 de junio de 2018, según recoge el informe de la UCO.

EL PROYECTO DE 'MINA MUGA'

Los investigadores llaman la atención sobre "la propuesta de mantener a Javier Cachón en la Dirección de Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente" porque "éste habría sido el encargado de firmar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable para 'Mina Muga' el 31 de mayo de 2019".

Según consta en la causa, 'Mina Muga' fue el primer proyecto adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona y Servinabar, en 2015. Los investigadores situaron en esta obra el inicio de la presunta trama.