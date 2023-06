Cerezo: "Personalmente, me da lo mismo un escudo, lo importante es ser del Atlético y querer al Atlético"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, dejó claro este lunes que el tema del cambio del escudo no es algo que le repercuta directamente, pero que "si la mayoría" lo pide no dudarán en hacerlo, y advirtió que "lo importante es ser del Atlético y querer al Atlético", celebrando también que tantos socios y socias hayan participado en la consulta, muestra de que "en los momentos difíciles" están donde "tienen que estar".

"A mí, el escudo, sinceramente, no es un problema que me pueda repercutir, me repercute que el equipo juegue bien o mal, que tengamos buenos o malos jugadores. Todo esto son situaciones en las que nosotros intentamos hacer caso a la mayoría que es y quiere al Atlético de Madrid y si la mayoría de la gente quiere el cambio del escudo, pues lo cambiaremos dentro de las posibilidades nuestras que son cambiar camisetas y tipografías", indicó Cerezo a los medios durante la presentación de la MadCup.

El dirigente insistió en que la directiva no tienen "ningún problema que el escudo sea uno u otro" y que únicamente intentaron "dar modernidad a un escudo como hacen todas las empresas". "Que a la gente que no le gusta, pues intentaremos complacerles y volveremos al escudo que realmente les gusta", subrayó.

"A mí, personalmente, me da lo mismo un escudo, lo importante es ser del Atlético de Madrid y querer al Atlético de Madrid con la camiseta que realmente sea. ¿Es con rayas rectas? Con rayas rectas. ¿Es con rayas curvas? Con rayas curvas. Pero lo importante es ser del Atlético", insistió el mandatario rojiblanco.

Este aseguró que por este motivo van a hacer "esta especie de pequeña consulta" prevista para el cambio del escudo y mostró su satisfacción porque más de 60.000 atléticos votaran. "Los del Atlético somos así, en los momentos más difíciles estamos siempre donde tenemos que estar", advirtió.

"Que también sepan que el que todos hemos visto no es el original cuando se creó el Atlético de Madrid, que todo hay que decirlo, pero bueno, esto no tiene ninguna importancia, lo importante es que el equipo esté bien, que dentro de unos días va a volver a entrenar, que va a venir con ganas y con ilusión para intentar conseguir lo que no conseguimos el año pasado", sentenció Cerezo.

