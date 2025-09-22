Cerrado el aeropuerto de Copenhague tras la detección de varios drones
Cerrado el aeropuerto de Copenhague tras la detección de varios drones
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -
La Policía de Dinamarca ha anunciado en las últimas horas de este lunes el cierre del aeropuerto de su capital, Copenhague, el más grande del país, debido al avistamiento de varios drones en las inmediaciones. "El aeropuerto Copenhague-Kastrup (CPH) está actualmente cerrado al despegue y aterrizaje, ya que se han avistado dos o tres drones grandes sobrevolando la zona. Se desconoce el plazo previsto", ha indicado en su cuenta de la red social X poco después de las 21.40 horas.
El organismo, que no ha dado más detalles del origen de los drones, ha señalado en la misma plataforma que está trabajando "estrechamente" junto a "otras" autoridades para esclarecer lo ocurrido. Las autoridades del aeropuerto, por su parte, han señalado que los vuelos con llegada prevista a sus instalaciones han sido desviados mientras que los vuelos con salida desde el CPH están sufriendo retrasos o cancelaciones.
