¿Cerrador o preparador? Devin Williams está listo para cualquier rol con los Mets

Devin Williams podría ser el cerrador de los Mets de Nueva York la próxima temporada. O podría ser el preparador para el boricua Edwin Díaz.

Cada posibilidad suena intrigante para Williams, quien el miércoles finalizó un contrato de tres años y US$51.000.000 con los Mets.

Díaz, de 31 años, se convirtió en agente libre luego de terminar con un récord de 6-3, una efectividad de 1.63 y 28 salvamentos este año. El lanzador diestro tiene 144 salvamentos en seis temporadas con los Mets.

"Si él regresa, creo que vamos a tener un muy buen final del bullpen", afirmó Williams el viernes en sus primeros comentarios públicos desde que se unió a Nueva York. "Más buenos brazos siempre es algo positivo".

Williams expresó que su mentalidad no se verá afectada por su rol.

"Solo estar preparado mental y físicamente", comentó Williams. "Si vas a entrar antes de la novena entrada, solo necesitas estar listo antes. No creo que eso realmente cambie tu mentalidad en absoluto. Es solo una cuestión de preparación".

Williams dijo que está trabajando en un cutter y un "gyro slider" para complementar su recta y su famoso cambio de velocidad. Se espera que ayude a estabilizar un bullpen que está en transición detrás de Díaz.

Los zurdos Brooks Raley, A.J. Minter y Richard Lovelady, así como el derecho Huascar Brazobán, están todos bajo contrato, pero ninguno del cuarteto pasó toda la temporada 2025 con los Mets.

Raley regresó en junio de una cirugía Tommy John. Minter no lanzó después del 26 de abril debido a un desgarro en el lat izquierdo. Lovelady y Brazobán pasaron tiempo con Triple-A Syracuse.

"Son un equipo que quiere ganar", manifestó Williams. "Steve (Cohen, el propietario de los Mets) está haciendo todo lo posible para poner un producto ganador en el campo y me encantaría ser parte de eso".

Williams pasó la última temporada con los Yankees de Nueva York, terminando con un récord de 4-6, una efectividad de 4.79, la peor de su carrera, y 18 salvamentos en 22 oportunidades. Perdió el puesto de cerrador, lo recuperó y luego lo perdió nuevamente antes de terminar el año con cuatro salidas sin permitir carreras durante los playoffs de la Liga Americana.

Tiene un récord de 31-16 con una efectividad de 2.45 y 86 salvamentos en 308 apariciones de relevo en siete temporadas de Grandes Ligas. Tiene 465 ponches y 137 bases por bolas en 297 entradas y dos tercios.

Se convierte en el último miembro de los Mets traído desde la organización de los Yankees por Cohen y Stearns en los últimos años, incluyendo al jardinero Juan Soto, el lanzador Clay Holmes, el receptor Luis Torrens y el manager Carlos Mendoza.

Williams recibe un bono por firmar de US$6.000.000 de los Mets, pagadero en tres cuotas iguales el 1 de abril de 2026-28 y salarios de US$15.000.000 anuales, de los cuales US$5.000.000 por año serán diferidos.

