Cerúndolo accede a semis en el Abierto de Madrid. Gauff aplasta a Swiatek y avanza a la final

MADRID (AP) — El argentino Francisco Cerúndolo alcanzó la segunda semifinal de un Masters 1000 de su carrera al remontar el jueves para derrotar 3-6, 7-6 (5), 6-2 al adolescente Jakub Mensik en el Abierto de Madrid.

Después de haber derrotado al máximo cabeza de serie Alexander Zverev en la ronda previo, Cerúndolo rompió la racha de nueve victorias de Mensik en torneos Masters 1000. El checo de 19 años venía de conquistar el título más importante de su carrera en el Abierto de Miami, al vencer a Novak Djokovic en la final.

Cerúndolo salvó una bola de quiebre con el marcador 5-5 en el segundo set y procedió a tomar el control del duelo al marcar diferencias en el desempate. El argentino de 26 años arrancó el tercer parcial con un quiebre y luego un segundo juego en el que quedó 0-40 abajo con el saque.

“Estoy cansado, corrí mucho hoy", señaló Cerúndolo. "Mensik pegaba muy fuerte y sus pelotas volvían muy rápido. Estoy súper feliz... fue un partido muy complicado y nunca pude tener el control, pero jamás dejé ir el partido y tuve la recompensa”.

Cerúndolo se medirá ahora con el noruego Casper Ruud, justamente el jugador que le venció en su primera semifinal de un Masters 1000, el de Miami 2022. Ruud abrió la jornada con una victoria 6-3, 7-5 sobre el ruso Daniil Medvedev.

“Fue el primer torneo grande en el que me fue bien", recordó Cerúndolo sobre su experiencia en Miami 2022. "Tenía muy pocos partidos a nivel ATP, muy pocos partidos contra los mejores jugadores del mundo. Ahora ya pasaron más de tres años desde ese torneo y crecí muchísimo en experiencia, tenis y aprendizaje”.

Cerúndolo aseguró ser 18vo del ranking a partir del lunes.

Gauff arrasa a Swiatek

Coco Gauff vapuleó 6-1, 6-1 a la campeona vigente Iga Swiatek para alcanzar la final femenina de Madrid por primera vez.

Gauff rompió el servicio de Swiatek tres veces en el primer set y dos veces en el segundo para solventar en 64 minutos su triunfos.

Fue la primera victoria de Gauff sobre Swiatek en tierra batida.

“La mentalidad que tuve durante todo el partido fue ser agresiva”, expresó Gauff, quien ocupa el cuarto lugar. “Quizás no fue su mejor nivel hoy, pero creo que la obligué a estar en algunas posiciones incómodas”.

Swiatek se había recuperado de perder 0-6 el primer set ante Madison Keys el miércoles.

“No pude realmente elevar mi nivel”, manifestó Swiater, cuatro veces campeona del Abierto de Francia. “Coco jugó bien, pero creo que es culpa mía que no me moví bien, no estaba lista para devolver los golpes con peso, y con ese tipo de juego. Fue bastante malo”.

La última vez que Swiatek ganó solo dos o menos juegos en un partido —en cualquier superficie— fue una derrota 6-0, 6-2 ante Jelena Ostapenko en Birmingham en 2019.

Gauff se enfrentará en la final a la número uno mundial Aryna Sabalenka o Elina Svitolina.

En la rama masculina, el británico Jack Draper (5to cabeza de serie) despachó 6-0, 6-4 a Matteo Arnaldi, el italiano que venció a Djokovic en la segunda ronda.

El Abierto de Madrid se vio interrumpido el lunes debido al masivo apagón que paralizó a España y Portugal. Más de 20 partidos tuvieron que ser pospuestos en la Caja Mágica, lo cual provocó un apretado calendario de partidos para el resto de la semana.

