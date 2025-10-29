Cerúndolo avanza a octavos en París tras derrotar a Kecmanovic
El argentino Francisco Cerúndolo (N° 21 del mundo) se clasificó este miércoles a octavos de final del Masters 1000 de París tras eliminar al serbio Miomir Kecmanovic.
El argentino Francisco Cerúndolo (N. 21 del mundo) se clasificó este miércoles a octavos de final del Masters 1000 de París tras eliminar al serbio Miomir Kecmanovic (53º) por 7-5, 1-6, 7-6 (7/4).
En su siguiente partido, el tenista de 27 años podría verse las caras con el N.2 del mundo, Jannik Sinner, siempre que el italiano derrote este miércoles al belga Zizou Bergs.
-- Resultados del miércoles en el Masters 1000 de París:
. Individual masculino - Segunda ronda:
Valentin Vacherot (MON) derrotó a Arthur Rinderknech (FRA) 6-7 (9/11), 6-3, 6-4
Daniel Altmaier (GER) a Casper Ruud (NOR/N.8) 6-3, 7-5
Daniil Medvedev (RUS/N.11) a Grigor Dimitrov (BUL) no se presentó
Francisco Cerúndolo (ARG) a Miomir Kecmanovic (SRB) 7-5, 1-6, 7-6 (7/4)
