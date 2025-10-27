Cerúndolo elimina a Dzumhur en su estreno en el Masters 1000 de París

Cara y cruz para los tenistas argentinos este lunes en la primera ronda del Masters 1000 de París: Francisco Cerúndolo, número 21 del mundo, se impuso al bosnio Damir Dzumhur (63º), mientras que Sebastián Báez (43º) se despidió ante el británico Cameron Norrie (31º).

Norrie, que derrotó al jugador bonaerense de 24 años 6-3, 6-4 en La Défense Arena, nueva sede del torneo parisino bajo techo, será el primer rival del número uno del ranking de la ATP, el español Carlos Alcaraz, en segunda ronda.

Cerúndolo, por su parte, que venció por un doble 6-3, también conoce ya su próximo oponente, el serbio Miomir Kecmanovic (53º).

El martes entrarán en liza otras tres raquetas argentinas: Francisco Comesaña se medirá con el canadiense Felix Auger-Aliassime, mientras que Camilo Ugo Carabelli y Tomás Martín Etcheverry protagonizarán un duelo 100% albiceleste.

Tras cuatro décadas disputándose el Masters parisino en el pabellón Bercy Arena, el torneo ha sido trasladado a la otra punta de la capital francesa.

Inaugurado en 2017, el recinto multiusos de La Defense Arena es la sede del club francés Racing 92. Albergó asimismo las pruebas de natación en los Juegos Olímpicos del año pasado.

-- Resultados de los partidos del lunes en el Masters 1000 de París:

- Individual masculino - Primera ronda:

Cameron Norrie (GBR) a Sebastián Báez (ARG) 6-3, 6-4

Arthur Rinderknech (FRA) a Fábián Marozsán (HUN) 7-6 (7/5), 7-6 (7/4)

Alexandre Muller (FRA) a Brandon Nakashima (USA) 6-2, 7-5

Daniel Altmaier (GER) a Marcos Giron (USA) 6-2, 7-6 (7/5)

Aleksandar Vukic (AUS) a Terence Atmane (FRA) 6-4, 2-6, 6-4

Alexander Bublik (KAZ/N.13) a Alexei Popyrin (AUS) 6-4, 6-3

Karen Khachanov (RUS/N.10) a Ethan Quinn (USA) 6-1, 6-1

Lorenzo Sonego (ITA) a Sebastian Korda (USA) 6-2, 6-3

Grigor Dimitrov (BUL) a Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) 7-6 (7/5), 6-1

Arthur Cazaux (FRA) a Luciano Darderi (ITA) 7-6 (7/5), 7-6 (7/4)

Flavio Cobolli (ITA) a Tomás Machac (CZE) 6-1, 6-4

Learner Tien (USA) a Nuno Borges (POR) 6-2, 7-6 (9/7)

Andrey Rublev (RUS/N.12) a Jacob Fearnley (GBR) 6-1, 6-4

Francisco Cerundolo (ARG) a Damir Dzumhur (BIH) 6-3, 6-3

Miomir Kecmanovic (SRB) a Aleksandar Kovacevic (USA) 6-4, 1-6, 7-6 (7/2)

Zizou Bergs (BEL) a Alex Michelsen (USA) 6-3, 2-6, 6-2

