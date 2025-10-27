Cerúndolo elimina a Dzumhur en su estreno en el Masters de París

Cara y cruz para los tenistas argentinos este lunes en la primera ronda del Masters 1000 de París: Francisco Cerúndolo, número 21 del mundo, se impuso al bosnio Damir Dzumhur (63º), mientras que Sebastián Báez (43º) se despidió ante el británico Cameron Norrie (31º).

Norrie, que derrotó al jugador bonaerense 6-3, 6-4 en La Défense Arena, nueva sede del torneo parisino bajo techo, será el primer rival del número uno del ranking de la ATP, el español Carlos Alcaraz, en segunda ronda.

Cerúndolo, por su parte, que venció por un doble 6-3, también conoce ya su próximo oponente, el serbio Miomir Kecmanovic (53º).

El martes entrarán en liza otras tres raquetas argentinas: Francisco Comesaña se medirá con el canadiense Felix Auger-Aliassime, mientras que Camilo Ugo Carabelli y Tomás Martín Etcheverry protagonizarán un duelo 100% albiceleste.

-- Resultados de los partidos del lunes en el Masters 1000 de París:

- Individual masculino - Primera ronda:

Cameron Norrie (GBR) a Sebastián Báez (ARG) 6-3, 6-4

Arthur Rinderknech (FRA) a Fábián Marozsán (HUN) 7-6 (7/5), 7-6 (7/4)

Daniel Altmaier (GER) a Marcos Giron (USA) 6-2, 7-6 (7/5)

Aleksandar Vukic (AUS) a Terence Atmane (FRA) 6-4, 2-6, 6-4

Alexander Bublik (KAZ/N.13) a Alexei Popyrin (AUS) 6-4, 6-3

Arthur Cazaux (FRA) a Luciano Darderi (ITA) 7-6 (7/5), 7-6 (7/4)

Flavio Cobolli (ITA) a Tomás Machac (CZE) 6-1, 6-4

Learner Tien (USA) a Nuno Borges (POR) 6-2, 7-6 (9/7)

Andrey Rublev (RUS/N.12) a Jacob Fearnley (GBR) 6-1, 6-4

Francisco Cerúndolo (ARG) a Damir Dzumhur (BIH) 6-3, 6-3

Miomir Kecmanovic (SRB) a Aleksandar Kovacevic (USA) 6-4, 1-6, 7-6 (7/2)

Zizou Bergs (BEL) a Alex Michelsen (USA) 6-3, 2-6, 6-2

Lorenzo Sonego (ITA) a Sebastian Korda (USA) 6-2, 6-3

