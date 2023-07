Cerúndolo se consagra en Eastbourne, 1er título argentino en césped en 28 años

EASTBOURNE, Inglaterra (AP) — Francisco Cerúndolo se convirtió el sábado en el primer argentino en 28 años que conquista un título en superficie de césped — y el tercero en la historia — tras doblegar 6-4, 1-6, 6-4 a Tommy Paul en la final del torneo de Eastbourne.

“Estoy feliz de conseguir mi segundo título, nunca pensé que iba a ganar en césped”, declaró Cerúndolo en la premiación. “Es muy especial poder ganar aquí”.

El último argentino en ganar un título en césped había sido Javier Frana en el torneo de Nottingham en 1995. Guillermo Villas también conquistó tres cetros en la superficie durante la década de 1970, incluyendo los Abierto de Australia de 1978 y 1979).

Tanto Cerúndolo como Paul tuvieron que disputar dos partidos en la jornada, aunque el estadounidense Paul debió invertir más esfuerzo en el primero.

Cerúndolo, actual número 19 del ranking, nada más tuvo que finiquitar un juego para sentenciar su duelo de semifinales ante el estadounidense Mackenzie MacDonald, el cual suspendido por la lluvia el viernes. Cerúndolo ganaba 2-6, 7-5, 5-2 cuando el partido tuvo que se interrumpido y completó sin dilación el trámite del tercer set.

Paul, segundo cabeza de serie, primero tuvo que derrotar 6-4, 6-3 al francés Gregoire Barrere.

Cerúndolo se adjudicó el segundo título ATP en su carrera, luego de verse a dos juegos de perder ante MacDonald al quedar abajo 4-1 en el segundo set el viernes.

“Ayer estaba perdido, no sé cómo hice para ganar ese partido”, destacó Cerúndolo. ”Hoy he jugado cuatro puntos excelentes en la mañana y luego he disputado sensacionalmente la final".

“Estoy super orgulloso de lo que seguimos haciendo. Ojalá esto me sirva de motivación para Wimbledon y para todos los torneos que se vienen más adelante”, añadió.

Paul también buscaba el segundo título de su carrera, pero alcanzar la final le permitirá subir al 15to peldaño — el mejor ranking de su carrera.

En la final femenina, la estadounidense Madison Keys prevaleció en un maratónico desempate para alzarse con el título al superar a la rusa Daria Kasatkina por 6-2, 7-6 (13). Keys se coronó en Eastbourne por segunda vez.

La WTA informó que fue el segundo desempate más largo de la temporada.

Fue el séptimo título de Keys en su carrera — y el tercero en hierba.

“Me encanta jugar en Eastbourne”, dijo Keys.

AP