Cerúndolo y Fonseca debutan sin titubeos en el Rio Open 2026

La promesa brasileña João Fonseca y la mejor raqueta sudamericana de la ATP, el argentino Francisco Cerúndolo, debutaron con victorias contundentes este martes en el Rio Open 2026.

Fonseca, de 19 años y que busca impulso luego de un mal inicio de año, despachó en dos sets 7-6 y 6-1 a su paisano Thiago Monteiro sobre la arcilla del Jockey Club de Rio de Janiero.

En simultáneo, Cerúndolo ratificó su condición de primera siembra del torneo con una victoria por 6-3 y 6-4 ante su compatriota Mariano Navone.

Cerúndolo, el sudamericano en mejor ubicado el escalafón mundial (19º), viene de ganar el ATP 250 de Buenos Aires y quiere ser el primero en la historia en completar el doblete con el torneo de Rio en una misma temporada.

Fonseca, puesto 33º, busca dejar atrás la dolorosa derrota de la semana pasada en su debut en Buenos Aires ante el chileno Alejandro Tabilo (71º), por 6-3, 3-6 y 7-5.

Monteiro plantó cara y llevó el primer set a tie break, pero fue arrasado en el segundo set por Fonseca.

Jugando su ciudad natal, Fonseca despierta la ilusión brasileña de volver a élite del tenis, tras el inolvidable Gustavo Kuerten, único tenista del país que ha sido número uno del mundo.

"Estoy muy feliz con esta mentalidad de hoy, por conseguir hacer el saque en la primera bola", celebró Fonseca.

El argentino Sebastián Báez (34°), campeón del evento en 2024 y 2025, debuta en el último turno ante el portugués Jaime Faria.