Cervecería en apuros: Heineken anuncia corte de hasta 6.000 empleos

La cervecería neerlandesa Heineken, que encara dificultades financieras, anunció el miércoles la reducción de hasta 6.000 empleos para hacer frente a lo que denominó "condiciones desafiantes de mercado".

La empresa dijo que iba a "acelerar la productividad a escala para desbloquear ahorros significativos, reduciendo de 5.000 a 6.000 puestos en los próximos dos años".

"Seguimos siendo prudentes en nuestras expectativas a corto plazo sobre las condiciones del mercado cervecero", indicó el director ejecutivo Dolf van den Brink en un comunicado.

El mismo Van den Brink sorprendió a la empresa en enero al anunciar su renuncia como jefe ejecutivo después de casi seis años en el cargo.

Señaló entonces que había dirigido a la empresa "en tiempos económica y políticamente turbulentos".