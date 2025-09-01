Cerveceros firman a Luis Urías con contrato de ligas menores tras su paso con Atléticos
Milwaukee (AP) — El jugador de cuadro mexicano Luis Urías firmó un contrato de ligas menores con los Cerveceros de Milwaukee después de ser liberado por los Atléticos.
Los Cerveceros anunciaron el domingo que habían firmado a Urías, quien se unirá el lunes a su filial Triple-A en Nashville. Los Atléticos designaron a Urías para asignación y finalmente lo liberaron la semana pasada.
Urías, de 28 años, había bateado para 0,230 con un porcentaje de embasado de 0,315, ocho jonrones, 25 carreras impulsadas y dos robos en 96 juegos con los Atléticos esta temporada.
Urías jugó para los Cerveceros desde 2020 hasta 2023. Tuvo su mejor temporada en las Grandes Ligas con los Cerveceros en 2021, cuando conectó 23 jonrones y 75 carreras impulsadas.
