Cerveceros sobrepasan expectativas de la pretemporada y ganan tercer título de la Central en 4 años

MILWAUKEE (AP) — Estos no son los mismos Cerveceros de Milwaukee que han aparecido frecuentemente en playoffs en los últimos años.

Milwaukee se convirtió en el primer equipo de las Grandes Ligas en asegurar el campeonato divisional el miércoles, al coronarse en la Central de la Liga Nacional por tercera vez en los últimos cuatro años. Los Cachorros de Chicago cayeron en casa 5-3 ante los Atléticos de Oakland, perdiendo la oportunidad de alcanzar a los Cerveceros en la división.

El clubhouse de los Cerveceros se vació de peloteros cuando faltaba un out del noveno inning en Chicago, un par de horas antes del primer lanzamiento programado de Milwaukee contra Filadelfia. Se escuchó una ovación algo apagada después de ese último out, cuando los Cerveceros se aseguraron de hilar títulos divisionales, algo que no conseguían desde 1981-82.

Esto marca la sexta aparición de los Cerveceros en la postemporada en los últimos siete años, un logro destacable para un equipo que solamente pasó a los playoffs un par de veces en un periodo de 35 campañas entre 1983 y 2017. Pero este camino a los playoffs ha sido un poco diferente al resto.

Aunque los Cerveceros se han acostumbrado a superar las expectativas que hay sobre ellos antes de cada campaña, las probabilidades estaban en su contra más de lo habitual este año.

Craig Counsell, el mánager con más triunfos en la historia de los Cerveceros, partió a los Cachorros. Corbin Burnes, el ganador del Premio Cy Young de 2021 en la Nacional, fue canjeado a los Orioles de Baltimore.

El diestro Brandon Woodruff, dos veces elegido al Juego de Estrellas, no lanzó para nada en todo el año, mientras se recupera de una cirugía en el hombro y el dos veces relevista del año Devin Williams se perdió la primera mitad de la temporada debido a una fractura por estrés en la espalda. El jardinero estrella Christian Yelich y los lanzadores Wade Miley y Robert Gasser sufrieron lesiones que terminaron de forma prematura sus temporadas.

Nada de ello importó.

Los Cerveceros se hicieron con el primer puesto a finales de abril y nunca miraron atrás. Cumplieron con los comentarios que Yelich hizo en los entrenamientos de primavera en medio de especulaciones de que Milwaukee daría un paso atrás sin Counsell.

“Incluso cuando hemos sido buenos estos últimos años, nadie nos elige como buenos sólo porque somos los Cerveceros”, dijo Yelich en ese momento. “Es lo que es. Pero creo que tenemos la oportunidad de sorprender realmente a algunas personas con el talento que hay en esta sala”.

Eso es exactamente lo que hicieron.

AP