Cervera: "Este Barça es más peligroso porque es más directo"

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ha asegurado que pese a estar el FC Barcelona, su rival este jueves, inmerso en un mar de dudas por su estilo y juego y con un equipo, y sobre todo Ronald Koeman, cuestionados, es "más peligroso" para sus intereses por ser "más directo".

"Creo que para nosotros es más peligroso porque es más directo, se complican menos la vida y te dan menos posibilidades. Para nosotros sigue siendo igual de peligroso, quizás con algo menos de calidad, pero son menos previsibles", manifestó en rueda de prensa.

Cervera cree que, pese a la menor calidad de este Barça respecto a otras versiones pasadas, siguen teniendo "peligrosidad". "Puede que no estén contentos con el estilo, pero sigue siendo un equipo muy peligroso. Haciendo una posible alineación para mañana pueden tener a once internacionales. Aunque diferente a otros años por el sistema de juego, no deja de ser el Barcelona", avisó.

De ahí que no opine que vaya a ser fácil ganar, algo logrado por el Cádiz el año pasado en el Nuevo Mirandilla (2-1). "No es que vaya pensando por cuánto le vamos a ganar. No lo hago en ningún partido, pero sí creo que cualquier partido que jugamos lo podemos ganar. Tenemos que estar muy bien y el Barcelona no puede tener su mejor día", reconoció.

"El partido tiene que ir bajo nuestro guión, que no se adelanten pronto, que podamos defender y utilizar el espacio más adelante de lo normal y lo puedes ganar. Si ellos tienen más ocasiones que tú, pensar en que le vamos a ganar en una llegada es casualidad. Se tienen que dar varias cosas pero puedes ganar", matizó.

Mirando a su equipo, cree que deben mejorar a nivel defensivo para optar a esa victoria. "Nuestra mejora no viene de primeras por el balón, viene por defender bien y luego hacer algo más con el balón. Cuando mejor defendemos, más robamos y cuanto más espacio tenemos es cuando mejor jugamos. No tenemos la capacidad de dar ocho o diez toques de balón para llegar a la portería contraria", valoró.

Y, en cuanto a ese estilo distinto en el Barça, cree que Koeman se vio obligado ante el Granada, que se adelantó en el minuto 2 de juego, a modificar la táctica. "No creo que el estilo de ahora sea el de hacer 54 centros. El Granada y el resultado les llevó a hacer eso. Sigo pensando que es un equipo que saca la pelota desde atrás, que el primer pase siempre es por dentro y desde ahí intentan elaborar", manifestó.

En cuanto al futuro de Ronald Koeman, cuestionado por cierta parte del entorno blaugrana, no se mojó. "Entre lo que ha pasado y Koeman hay mucha gente como para echarle toda la culpa al entrenador. Es lo más fácil y lo que se vio el otro día no le gustó a mucha gente. No es mi casa y solo puedo hacer esa reflexión sabiendo que en el mundo del fútbol el entrenador es el primero que va al frente y al que le van a dar y va a caer", manifestó.