Cesada la directora de los centros para el control y prevención de enfermedades de EEUU

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Estados Unidos han anunciado este miércoles la salida de la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Susan Monarez, apenas semanas después de asumir el cargo tras su nominación por el presidente del país, Donald Trump, y su posterior confirmación por el Senado.

"Susan Monarez ya no es directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Le agradecemos su dedicación al servicio del pueblo estadounidense", ha declarado el Departamento de Sanidad en su cuenta de la red social X.

La cartera dirigida por el secretario Robert Kennedy no ha precisado si se trata de una dimisión o una destitución, si bien fuentes citadas por la cadena de televisión estadounidense CNN han adelantado el despido de Monarez.

"El secretario Kennedy tiene plena confianza en su equipo de los CDC que seguirán vigilantes para proteger a los estadounidenses de las enfermedades infecciosas, tanto en el país como en el extranjero", ha agregado.

Monarez, quien ha desarrollado su carrera profesional tanto en gobiernos republicanos como demócratas, fue directora interina de los CDC entre de enero a marzo de este año, fecha en la que pasó a encabezar el organismo después de que la Casa Blanca retirara la nominación del doctor Dave Weldon, según ha indicado la cadena, ante sus escépticas manifestaciones en torno a las vacunas.

Kennedy dijo de ella cuando prestó juramento al cargo que tiene unas "credenciales científicas impecables" y manifestó su plena confianza en la capacidad de Monarez para restaurar la confianza de los ciudadanos en el organismo.

El Departamento de Sanidad anunció a finales de marzo una "reestructuración drástica" para cumplir con las demandas de Trump de recortar gastos de la Administración, por la que decidió suprimir unos 10.000 empleos a tiempo completo para ahorrar unos 1,660 millones de euros al año.

El objetivo es que esta medida, combinada con otras iniciativas de la cartera como el fomento de la jubilación anticipada, se traduzca en una reducción de unos 20.000 puestos de trabajo, pasando de 82.000 a 62.000 trabajadores a tiempo completo.