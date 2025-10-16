CESM y SMA convocan una nueva manifestación y cuatro jornadas de huelga para mostrar su rechazo al Estatuto Marco

MADRID, 16 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y del Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha convocado para el próximo 15 de noviembre una nueva marcha en Madrid, así como cuatro jornadas de huelga los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, para mostrar su rechazo unánime al borrador del Estatuto Marco.

Así, tras las concentraciones y manifestaciones previas, ambas organizaciones han decidido convocar para el próximo 15 de noviembre una nueva marcha en Madrid que comenzará en el Congreso de los Diputados y finalizará frente al Ministerio de Sanidad. "Un recorrido en el que profesionales de toda España visibilizarán que el colectivo sigue rechazando el texto ministerial que ignora sus reivindicaciones sindicales", señalan los sindicatos.

Además, después de los dos paros nacionales del 13 de junio y el 3 de octubre, el Comité de Huelga ha decidido convocar, en el contexto de la huelga indefinida actualmente en marcha, un nuevo paro que tendrá lugar los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre de manera continuada.

En esta línea de movilizaciones, CESM y SMA indican que han intensificado también las reuniones informativas a los profesionales en los centros de asistencia sanitaria para recomendar la renuncia a realizar toda actividad voluntaria que exceda de su jornada laboral.

Según explican, "se trata de la única forma de paliar el intolerable exceso de trabajo al que se ven sometidos de manera sistemática sin que el Ministerio se muestre partidario de reconocer y garantizar sus derechos laborales, como refleja el proyecto normativo que está negociando".

Estas acciones han sido acordadas por ambas organizaciones después de haber enviado una nueva carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que reclaman una reunión "efectiva y directa" que permita avanzar en una posible solución consensuada. Los sindicatos lamentan los "escasos avances" que se han producido en los últimos meses y la "falta de compromiso" por parte de los representantes ministeriales, a quienes consideran responsables únicos de esta escalada en las movilizaciones "por su negativa a elaborar un estatuto propio del médico y el facultativo y la ausencia de un marco de negociación diferenciado".

Por último, el Comité de Huelga señala que mantiene su disposición para abordar las reivindicaciones del colectivo en una mesa de negociación con Sanidad, por lo que reclama la fijación de un calendario de trabajo verificable y con propuestas reales que evite nuevas escaladas en el conflicto actual, ya que consideran que "la gravedad del momento exige altura política y compromiso firme", puesto que la "responsabilidad y paciencia" que han mostrado los profesionales durante años "no soportará más dilaciones ni promesas vacías".