Cessna Caravan, uno de los aviones más versátiles de la industria, festejó 40 años de aventuras

Textron Aviation anunció hoy que la empresa festejó el cuadragésimo aniversario del avión utilitario Cessna Caravan, un turbohélice monomotor, en compañía de sus clientes de todo el año a modo de reconocimiento a su crecimiento y popularidad en todo el mundo durante las últimas cuatro décadas.

Cessna Caravan celebrates 40 years of adventures as one of the most versatile aircraft in the industry (Photo Credit: Textron Aviation).

La aeronave Cessna Caravan fue diseñada y es fabricada por Textron Aviation Inc., una compañía de Textron Inc. (NYSE:TXT).

“Los clientes siguen eligiendo los aviones Caravan por su gran versatilidad, ya que se adaptan a una amplia gama de operaciones”, dijo Lannie O'Bannion, vicepresidente sénior de Ventas y Marketing de Textron Aviation. "La aeronave se adapta casi a cualquier lugar —sobre el agua, zonas remotas sin pistas y terrenos difíciles—. Para misiones de negocios, humanitarias o para vivir una gran aventura, nuestros clientes confían en las aeronaves Caravan para que los lleven por todo el mundo”.

La plataforma del avión Cessna Caravan, que también incluye el Cessna Grand Caravan EX, ha entregado más de 3100 aeronaves y ha sido certificada en 100 países. El avión cuenta con más de 25 millones de horas de vuelo acumuladas alrededor del mundo.

Textron Aviation sigue especializándose para mejorar las capacidades de las aeronaves Caravan a fin de que se satisfagan las necesidades en constante evolución de pilotos, pasajeros y entusiastas de la aviación en todo el mundo.

La cabina del avión cuenta actualmente con equipos electrónicos de aeronaves G1000 NXi de Garmin, es decir, con la última tecnología y conectividad. Se espera que en 2025 entre en servicio una cabina de vuelo más luminosa y moderna con nuevos paneles retroiluminados y otras comodidades.

La primera entrega de una aeronave Caravan se realizó en 1985. Fue concebido como un avión utilitario robusto con bajos costos operativos. La aeronave es famosa por su capacidad para operar en zonas remotas con condiciones meteorológicas extremas, terrenos montañosos y otros lugares donde el aterrizaje es difícil. Hoy en día, utilizan aviones Caravan agencias gubernamentales, fuerzas militares y de seguridad, prestadores de servicios de ambulancia aérea, transportistas de carga, corporaciones y organizaciones humanitarias.

Conozca más sobre las aeronaves Cessna Caravan en cessna.com/turboprop/caravan.

