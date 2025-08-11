Ceuta acoge a casi 500 menores migrantes tras un fin de semana de fuerte presión migratoria y vigilancia constante

CEUTA, 11 Ago. 2025 (Europa Press) -

El área de Menores de Ceuta acoge a alrededor de 480 niños extranjeros solos tras un fin de semana de fuerte presión migratoria caracterizado por la vigilancia constante de las autoridades españolas y marroquíes. La Ciudad Autónoma ha contabilizado la entrada de siete menores en la madrugada del sábado, después de que accedieran irregularmente otros siete durante la noche del miércoles al jueves. Varias unidades de la Marina Real de Marruecos permanecen desplegadas en la costa del país vecino para frustrar los intentos de cruce a nado hacia la ciudad española de decenas de personas (jóvenes marroquíes en su mayoría). El litoral ceutí sigue custodiado por las patrullas del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Marruecos también ha desplegado durante la noche del domingo al lunes cuatro unidades de tierra que permanecieron alrededor del perímetro fronterizo. Los recursos destinados a la acogida de menores en la Ciudad se encuentran saturados. El área tiene capacidad para atender correctamente hasta 132 personas como máximo. En el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) acogen actualmente a 600 personas, según ha actualizado la Delegación del Gobierno en Ceuta a esta agencia, pese a tener 512 plazas.