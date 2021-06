Ceuta cifra en 3.000 los marroquíes que siguen en la ciudad un mes después de la avalancha

El presidente del Ejecutivo de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha cifrado este jueves en "unos 3.000" los ciudadanos marroquíes adultos y menores que continúan en la ciudad autónoma un mes después de la crisis fronteriza al lograr 12.000 personas acceder irregularmente a territorio español y ha tildado de "insostenible" la situación "tanto desde el punto de vista de la emergencia humanitaria como para la tranquilidad y seguridad de los ceutíes", por lo que ha pedido al Gobierno de la Nación "soluciones inmediatas".

En su primera rueda de prensa tras los acontecimientos registrados del 17 al 19 de mayo, cuando Marruecos "usó a su población para desafiar a España y desestabilizar a Ceuta", el líder del Ejecutivo local se ha congratulado por el respaldo recibido del Estado y las instituciones europeas, pero ha advertido de que, "aunque gracias al despliegue policial, la movilización del Ejército y el trabajo diplomático se paró el golpe y no se cayó al abismo, la ciudad no ha vuelto a la normalidad".

"Se han quedado unas 3.000 personas entre adultos y menores y muchas están en una situación de absoluta precariedad que es insostenible para Ceuta y que se agrava, se perjudica y se hace más tensa y difícil cada día", ha alertado Vivas, que "desde la lealtad institucional", ha considerado "evidente" que "si analizamos la causa y la dimensión del problema y las competencias de cada administración, esto lo debe y sólo lo puede resolver el Estado cuanto antes para evitar que el daño sea irreparable".

Vivas ha cifrado en "unos tres millones de euros al mes" el gasto corriente que exige de la Ciudad Autónoma el alojamiento que presta a casi mil niños y adolescentes solos, así como el refuerzo de los servicios de limpieza y seguridad o el coste de manutención y asistencia sanitaria a los recién llegados, que en un número de aproximadamente 2.000 se han instalado en campamentos improvisados en la zona portuaria, zonas verdes y barriadas periféricas.

El Gobierno de Ceuta espera que el central logre activar cuanto antes "la expulsión de los adultos que entraron irregularmente y la reagrupación familiar de los menores mirando por su interés superior", pero si no es así reclamará un nuevo pacto de derivación a otras autonomías de jóvenes migrantes solos como el ya alcanzado para distribuir 200 que la Ciudad tutelaba con anterioridad a la crisis fronteriza.

Además, Vivas se ha mostrado partidario de "no desaprovechar" la oportunidad que ha ofrecido el Gobierno de Sánchez para que Ceuta entre en el 'territorio Schengen', con lo que todos los marroquíes necesitarían visado para entrar en la ciudad, de lo que hasta ahora estaban exentos los residentes en la Wilaya de Tetuán. "Me parece una decisión de calado histórico, trascendental y que estoy convencido que hay que adoptar", ha dicho el presidente, que cree que "lo ideal" sería no reabrir la frontera del Tarajal, cerrada desde la declaración de la pandemia, hasta que ese paso se haya consumado.

Después ha dicho que también sería "positivo" plantear la incorporación de Ceuta a la Unión Aduanera europea "manteniendo nuestro Régimen Económico y Fiscal especial"; el despliegue de Schengen o incluso eleva el rango institucional al de Comunidad Autónoma.

"Haremos lo que esté a nuestro alcance por un futuro más estable, sólido y seguro basado en más España y más Europa sin cerrar la puerta a un espacio de prosperidad compartida: estoy seguro", ha terminado, "de que cuanto más Europa y más España seamos, más posibilidades tendremos de llevarnos bien con el país vecino en los ámbitos económicos y comerciales con una aduana comercial, tránsito de turistas".

