C.H. Robinson Fue Reconocida como un Challenger en el Magic Quadrant de Plataformas de Visibilidad de Transporte en Tiempo Real 2021 de Gartner

EDEN PRAIRIE, Minn.--(BUSINESS WIRE)--abr. 28, 2021--

La compañía mundial de logística, C.H. Robinson, anunció que fue reconocida Challenger en el nuevo Magic Quadrant de plataformas de visibilidad de transporte en tiempo real (Real-Time Transportation Visibility Platforms, RTTVP) 2021 de Gartner *. Al enfrentar múltiples interrupciones desde la aparición de la pandemia, que incluyen disputas comerciales y arancelarias, condiciones climáticas adversas, escasez de recursos y cortes en la ruta comercial, las empresas transportistas están priorizando e invirtiendo en las soluciones de RTTVP, como la plataforma Navisphere Vision de C.H. Robinson, para mejorar la resiliencia, conectividad y rendimiento.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20210428006231/es/

C.H. Robinson's Navisphere Vision platform helps shippers track, monitor, and respond to supply chain disruptions on a global scale. (Photo: Business Wire)

Gartner, compañía líder de investigación y asesoramiento a nivel mundial que publica una serie anual sobre los datos del mercado conocida como Magic Quadrant, informó: “El mercado de las RTTVP se duplicó en Norteamérica en 2020. Este crecimiento se aceleró, debido a las interrupciones en la cadena de suministros que causó la pandemia”.

Navisphere Vision es una plataforma de TMC, división de C.H. Robinson, que les permite a las empresas transportistas rastrear, controlar y responder frente a las interrupciones de la cadena de suministros a una escala global. Como proveedor de software como servicio (software-as-a-service, SaaS), Navisphere Vision conecta y extrae información de los proveedores, operadores y distribuidores independientes de las empresas transportistas, además de las fuentes de condiciones climáticas, situación del tráfico y controles geopolíticos, a fin de ofrecer visibilidad y perspectiva en tiempo real al inventario ya sea en un lugar o estando en movimiento, en todos los modos y regiones. Navisphere Vision integra los dispositivos a Internet de las cosas (Internet of Things, IoT) para que los clientes pueden controlar y mitigar de inmediato los problemas, en el caso de que los envíos se vean afectados por un impacto, inclinación, humedad, luz, temperatura o presión.

“Muchos de los grandes eventos que ocurrieron el año pasado han resaltado la importancia vital que tienen las cadenas de suministros, pero también han sacado a la luz su fragilidad en algunas instancias”, comentó Jordan Kass, presidente de TMC. “Las empresas que lograrán destacarse en los próximos años serán las que incorporen la visibilidad en tiempo real en su cadena de suministro. La capacidad de consumir, combinar y analizar información de la creciente cantidad de integraciones y puntos de datos será fundamental para crear una cadena de suministros resiliente, competitiva y rentable”.

C.H. Robinson (TMC) también fue reconocida Challenger en el Magic Quadrant de sistemas de gestión de transporte 2021 de Gartner.

“Creemos que los reconocimientos que recibimos refuerzan la potencia de nuestra tecnología innovadora que está creada por y para los expertos en cadenas de suministros con el respaldo de la experiencia y escala de una de las plataformas más conectadas del mundo”, agregó Kass.

Para expandir estas capacidades, la compañía anunció anteriormente el compromiso de invertir mil millones de dólares en tecnología en los próximos cinco años, lo que duplica su inversión anterior.

La copia complementaria del Magic Quadrant de plataformas de visibilidad de transporte en tiempo real está disponible aquí.

* Magic Quadrant de plataformas de visibilidad de transporte en tiempo real de Gartner, Bart De Muynck, Carly West, 14 de abril de 2021

Exoneración de Gartner

Gartner no patrocina a ningún proveedor, producto o servicio indicado en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a aquellos proveedores con las mejores clasificaciones u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner contienen las opiniones del instituto de investigación de Gartner y no deben interpretarse como innegables verdades de hecho. Gartner no ofrece garantía alguna, expresa o implícita, en referencia a esta investigación, incluida toda garantía de aprovechamiento o idoneidad para un propósito en particular.

Acerca de C.H. Robinson

C.H. Robinson resuelve problemas de logística para empresas de diversas industrias alrededor del mundo, desde la dificultad más simple a la más compleja. Con 21 mil millones de USD en servicios de gestión de carga y 19 millones de envíos anuales, somos una de las plataformas de servicios de logística más grandes del mundo. Nuestra gama de servicios globales acelera el comercio para ofrecer los productos y bienes que impulsan la economía mundial de manera transparente. Con la combinación de nuestro sistema de gestión de transporte mulitmodal, usamos la ventaja de la información para ofrecer soluciones más inteligentes a nuestros clientes, más de 105 000, y a los 73 000 proveedores contratados. Nuestra tecnología está creada por y para los expertos en cadenas de suministros, con el fin de lograr mejoras más significativas de forma más rápida en el negocio de nuestros clientes. Como ciudadanos responsables con una visión global, también estamos orgullosos de aportar millones de dólares a causas que atañen a nuestra compañía, fundación y empleados. Para obtener más información, visite http://www.chrobinson.com (Nasdaq: CHRW).

Acerca de TMC, una división de C.H. Robinson

Las cadenas de suministro global se están volviendo cada vez más complejas. Las empresas necesitan la última tecnología y la experiencia de la industria para avanzar y para mantenerse por delante de la competencia. En TMC, una división de C.H. Robinson, entendemos lo que hace que las cadenas de suministro sean más rápidas, más fuertes y más eficientes. Como líder en gestión de logística global, combinamos la experiencia del sector con nuestra plataforma de tecnología global, Navisphere®, para apoyar a las cadenas de suministro más complejas del mundo. Nuestros expertos en logística se encuentran en ubicaciones de Control Tower® alrededor del mundo: Ámsterdam, Chicago, Monterrey, San Pablo, Seattle, Shanghái y Wroclaw. Esta red de Control Tower®, apoyada por nuestra plataforma tecnológica, conecta a nuestros clientes con sus proveedores y socios de la cadena de suministro. Nuestros clientes aprovechan estas capacidades para gestionar su logística en más de 170 países en todos los modos de transporte. Para obtener más información, visite www.mytmc.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210428006231/es/

CONTACT: Kylie Crull

612-719-1723

kylie.crull@chrobinson.com

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA MINNESOTA

INDUSTRY KEYWORD: DATA MANAGEMENT TRUCKING RAIL TECHNOLOGY MARITIME LOGISTICS/SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AIR TRANSPORT

SOURCE: C.H. Robinson

Copyright Business Wire 2021.

PUB: 04/28/2021 10:54 PM/DISC: 04/28/2021 10:54 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20210428006231/es