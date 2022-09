C.H. Robinson invita al mundo a decir “gracias por todo, literalmente” a los conductores de camiones, y dará $100.000 en regalos

EDEN PRAIRIE, Minn.--(BUSINESS WIRE)--sep. 8, 2022--

La empresa de logística global C.H. Robinson anunció hoy otra iniciativa para honrar a los conductores de camiones que hacen mucho más que entregar los bienes de los que depende el mundo, a pesar de los desafíos de la cadena de suministro. La campaña de agradecimiento, que reconoce el papel que desempeñan los conductores de camiones en la entrega de todo tipo de productos, desde suministros médicos que salvan vidas hasta productos esenciales de uso cotidiano, se pone en marcha la próxima semana durante la Semana de agradecimiento a los conductores de camiones 2022 (del 11 al 17 de septiembre).

La celebración, de dos semanas de duración, incluye $100.000 en regalos directamente para los conductores de camiones en reconocimiento por las 100.000 millas en promedio que recorren cada año. También recomienda a las personas en todo el mundo a compartir sus propias notas de agradecimiento en las redes sociales. Por cada mensaje de agradecimiento que se publique usando el #GraciasPorTodoLiteralmente en Facebook, Twitter, LinkedIn o Instagram, la Fundación C.H. Robinson donará $5, hasta $25.000, al Fondo de Ayuda a los Conductores de Camiones de San Cristóbal, que ayuda a los conductores de camiones necesitados. C.H. Robinson también regalará $1.000 diez veces al día, cada día laborable, del 11 al 23 de septiembre a los transportistas que entren reservando y recogiendo cargas de C.H. Robinson. *

“Apreciamos a los conductores de camiones todos los días del año, y la Semana de apreciación del conductor de camiones nos da, especialmente, otra oportunidad para dar un paso atrás, reflexionar y reconocer verdaderamente a las personas que ayudan a que nuestro mundo gire”, expresó Mac Pinkerton, presidente de North American Surface Transportation. “Como una de las mayores empresas de logística en el mundo, podemos ver de forma directa cómo los conductores de camiones siguen dando un paso adelante para entregar todos los elementos esenciales de la vida que solemos dar por sentado. Estamos muy agradecidos por su dedicación y encantados de tener la oportunidad de decir 'gracias por todo' a lo grande”.

La campaña comienza con muchos optimismos, ya que los empleados de C.H. Robinson honrarán a los conductores de camiones en persona con comida, bebidas y premios de cortesía en Trail's Travel Center en Albert Lea, MN. Este evento inaugural de la parada de camiones se realizará el lunes 12 de septiembre de 03:00 p. m. a 07:00 p. m. C.T.

“Los conductores de camiones están inextricablemente ligados no solo a nuestro negocio, sino también a nuestras necesidades cotidianas, y no hay mejor momento que la Semana de apreciación del conductor de camiones para decir gracias por todo lo que hacen”, expresó Pat Nolan, vicepresidente de North American Surface Transportation. “En C.H. Robinson, esperamos seguir apoyando a los transportistas de todas las formas posibles. Desde la introducción de nuevas formas para que los transportistas obtengan acceso a más carga que cualquier otra plataforma puede ofrecer, a la tecnología innovadora que hace más fácil y más eficiente para ellos reservar cargas y recibir el pago rápidamente, estamos hiperenfocados en encontrar maneras de mejorar consistentemente la experiencia del transportista y apoyar el importante trabajo que hacen”.

Para obtener más información sobre cómo los camioneros pueden participar para ganar y cómo el público puede participar, por favor haga clic aquí.

Acerca de C.H. Robinson

C.H. Robinson resuelve problemas logísticos para empresas en todo el mundo y de todos los sectores, desde los más sencillos hasta los más complejos. Con $28.000 millones en fletes gestionados y 20 millones de envíos anuales, somos una de las mayores plataformas logísticas en el mundo. Nuestro conjunto global de servicios acelera el comercio para entregar sin problemas los productos y bienes que impulsan la economía mundial. Con la combinación de nuestro sistema de gestión del transporte multimodal y nuestra experiencia, utilizamos nuestra ventaja informativa para ofrecer soluciones más inteligentes a nuestros 100.000 clientes y a nuestros 85.000 transportistas contratados. Nuestra tecnología está desarrollada por y para los expertos en la cadena de suministro para aportar mejoras más rápidas y significativas a los negocios de nuestros clientes. Como ciudadano global responsable, también estamos orgullosos de contribuir con millones de dólares para apoyar causas que son importantes para nuestra empresa, nuestra Fundación y nuestros empleados. Para obtener más información, visítenos en www.chrobinson.com (Nasdaq: CHRW).

