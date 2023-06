C.H. Robinson nombra consejero delegado a Dave Bozeman

EDEN PRAIRIE, Minnesota--(BUSINESS WIRE)--jun. 6, 2023--

C.H. Robinson Worldwide, Inc. (‚ÄúC.H. Robinson‚ÄĚ) (Nasdaq: CHRW) anunci√≥ hoy que su Consejo de Administraci√≥n nombr√≥ consejero delegado y miembro del Consejo de Administraci√≥n a Dave Bozeman a partir del 26 de junio de 2023. Scott Anderson, quien se ha desempe√Īado como CEO interino desde enero de 2023, continuar√° en su rol hasta que el Sr. Bozeman se una a la compa√Ī√≠a y trabajar√° con √©l para asegurar una fluida transici√≥n de liderazgo. El Sr. Anderson continuar√° sirviendo como miembro de la Consejo de Administraci√≥n de C.H. Robinson.

El Sr. Bozeman es un ejecutivo consumado, que aporta a C.H. Robinson m√°s de 30 a√Īos de experiencia en empresas l√≠deres de la industria y marcas ic√≥nicas a trav√©s de cadenas de suministro, transporte de media milla, fabricaci√≥n, digital y servicio al cliente. El Sr. Bozeman ha desarrollado equipos en numerosas organizaciones complejas y con visi√≥n de futuro que suponen la gesti√≥n de retos a corto plazo y, al mismo tiempo, la implementaci√≥n de una direcci√≥n estrat√©gica a largo plazo. Recientemente ocup√≥ los cargos de vicepresidente de la Divisi√≥n de Servicio al Cliente de Ford y vicepresidente de Veh√≠culos para Entusiastas de Ford Blue de Ford Motor Company, en los que supervis√≥ el rendimiento empresarial general de algunas de las marcas de veh√≠culos m√°s notables de Ford.

Antes de incorporarse a Ford, Bozeman fue vicepresidente de Amazon Transportation Services de Amazon.com, Inc, donde dirigi√≥ la optimizaci√≥n de la cadena de suministro para las operaciones de entrega a clientes en todo el mundo. El Sr. Bozeman desempe√Ī√≥ un papel decisivo en la creaci√≥n y ampliaci√≥n del negocio de transporte global de media milla, que inclu√≠a tanto operaciones terrestres y a√©reas como por carretera y subterr√°neas. Adem√°s, el Sr. Bozeman cre√≥ y puso en marcha negocios de transporte global que abarcaban el env√≠o de carga digital, el transporte a√©reo y los negocios de recogida y entrega de peque√Īos paquetes.

Antes de Amazon, el Sr. Bozeman fue vicepresidente senior de Enterprise Systems de Caterpillar, Inc., donde dirigió la fabricación global de todos los productos de minería de Caterpillar.

‚ÄúTras un proceso de b√ļsqueda exhaustivo y reflexivo, estamos entusiasmados con el nombramiento de Dave como consejero delegado de C.H. Robinson‚ÄĚ, afirm√≥ Jodee Kozlak, presidenta del Consejo de Administraci√≥n de C.H. Robinson. ‚ÄúDave es un ejecutivo experimentado que tiene un s√≥lido historial de reinvenci√≥n de modelos operativos complejos con impacto en toda la industria, experiencia probada en la cadena de suministro global y la gesti√≥n log√≠stica a trav√©s de diversos ciclos econ√≥micos y una amplia experiencia en la direcci√≥n de equipos y culturas de alto rendimiento para impulsar los resultados. Dave es el l√≠der adecuado para llevar adelante la visi√≥n de C.H. Robinson con su enfoque en la oportunidad organizativa y la mejora del valor para nuestros clientes y nuestros accionistas mediante la capitalizaci√≥n de las oportunidades de C.H. Robinson como proveedor l√≠der de log√≠stica de activos ligeros en un entorno de cadena de suministro en r√°pida evoluci√≥n y cada vez m√°s complejo‚ÄĚ.

‚ÄúEs un honor unirme a C.H. Robinson y liderar el pr√≥ximo cap√≠tulo de una compa√Ī√≠a tan excepcional‚ÄĚ, afirm√≥ Bozeman. ‚ÄúEspero trabajar junto a un s√≥lido equipo directivo y con empleados de gran talento para cumplir con nuestros clientes y acelerar la siguiente fase de crecimiento sostenido y √©xito. Estoy seguro de que con los servicios globales superiores, el personal y las capacidades de C.H. Robinson, construiremos sobre una s√≥lida base existente e implementaremos importantes oportunidades de crecimiento para crear un valor duradero para los accionistas de Robinson, los empleados y las comunidades y clientes a los que prestamos servicio‚ÄĚ.

La Sra. Kozlak concluy√≥: ‚ÄúEn nombre de todo el Consejo, tambi√©n me gustar√≠a agradecer a Scott su liderazgo durante los √ļltimos seis meses en nuestra b√ļsqueda de un CEO permanente. El Consejo y yo esperamos seguir benefici√°ndonos de la experiencia y los conocimientos de Scott como miembro de nuestro Consejo‚ÄĚ.

Acerca de Dave Bozeman

Anteriormente, Bozeman fue vicepresidente de la Divisi√≥n de Servicio al Cliente de Ford y vicepresidente de Veh√≠culos para Entusiastas de Ford Blue de Ford Motor Company. Antes de incorporarse a Ford, Bozeman fue vicepresidente de Amazon Transportation Services de Amazon.com, Inc. de 2017 a 2022. Anteriormente, el Sr. Bozeman desempe√Ī√≥ funciones de creciente jerarqu√≠a en Caterpillar, Inc. de 2008 a 2016, ocupando en √ļltima instancia el cargo de vicepresidente s√©nior de Enterprise Systems. Previamente, el Sr. Bozeman trabaj√≥ 16 a√Īos en Harley-Davidson, Inc. de 1992 a 2008. El Sr. Bozeman fue miembro del Consejo de Administraci√≥n de Weyerhaeuser de 2015 a 2017.

El Sr. Bozeman obtuvo un m√°ster en Gesti√≥n de Ingenier√≠a en la Escuela de Ingenier√≠a de Milwaukee (Milwaukee School of Engineering) y una licenciatura en Dise√Īo de Fabricaci√≥n en la Universidad de Bradley (Bradley University).

El Sr. Bozeman y su esposa Dawn se trasladar√°n a las Ciudades Gemelas junto con su familia.

Acerca de C.H. Robinson

C.H. Robinson resuelve los problemas log√≠sticos de empresas de todo el mundo y de todos los sectores, desde los m√°s sencillos a los m√°s complejos. Con 30 000 millones de d√≥lares en fletes gestionados y 20 millones de env√≠os anuales, somos una de las mayores plataformas log√≠sticas del mundo. Nuestro conjunto global de servicios acelera el comercio para entregar sin problemas los productos y mercanc√≠as que impulsan la econom√≠a mundial. Con la combinaci√≥n de nuestro sistema de gesti√≥n del transporte multimodal y nuestra experiencia, utilizamos nuestra ventaja informativa para ofrecer soluciones m√°s inteligentes a nuestros 100 000 clientes y 96 000 transportistas contratados. Nuestra tecnolog√≠a est√° dise√Īada por y para expertos en la cadena de suministro, con el fin de aportar mejoras m√°s r√°pidas y significativas a los negocios de nuestros clientes. Como ciudadano global responsable, tambi√©n estamos orgullosos de contribuir con millones de d√≥lares para respaldar causas importantes para nuestra empresa, nuestra Fundaci√≥n y nuestros empleados. Para m√°s informaci√≥n, vis√≠tenos en www.chrobinson.com (Nasdaq: CHRW).

