Chad: HRW ve en la condena de 20 años de prisión al ex primer ministro de Chad "un mensaje escalofriante a los críticos"

MADRID, 12 Ago. 2025 (Europa Press) -

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha alertado este lunes de que la sentencia contra el ex primer ministro chadiano y destacado opositor Succès Masra --condenado a 20 años de cárcel por supuestamente incitar al odio y la violencia en redes sociales-- "envía un mensaje escalofriante a los críticos". La organización ha considerado en un comunicado que el también líder del partido Los Transformadores, detenido el pasado mayo, ha sido víctima de "un juicio basado en cargos con motivación política", después de que el pasado fin de semana el Tribunal de Apelación de Yamena condenara a Masra a 20 años de prisión y al pago de indemnizaciones por valor de 1.500.000 euros, por su "complicidad en el conflicto de Mandakaou", de acuerdo con el dictamen recogido por el portal de noticias Al Wihda.

"La sentencia dictada contra Succès Masra envía un mensaje escalofriante a los críticos y demuestra la intolerancia del Gobierno chadiano hacia las críticas y los partidos políticos de oposición", ha denunciado su director para África central, Lewis Mudge, defendiendo que "los tribunales no deberían utilizarse para tales fines políticos".

La ONG, que ha reconocido que aún no ha tenido acceso al fallo, ha llegado a esta conclusión tras conversar con personas que estuvieron presentes en el juicio contra Masra y los otros 74 coacusados --nueve de los cuales fueron liberados--, cuyas defensas han anunciado su intención de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. HRW ha lamentado además que "la condena de Masra ha trastocado las esperanzas de una oposición política significativa y un poder judicial independiente en Chad", por lo que ha instado a aliados regionales e internacionales del país africano a "denunciar esta sentencia políticamente motivada" y pedir a los actuales dirigentes chadianos "a cumplir sus promesas de reforma democrática".

El opositor está acusado de incitar al odio y a la violencia en relación a un conflicto intercomunitario todavía no esclarecido en el sur del país, cerca de la frontera con Camerún, que se saldó con la muerte de al menos 76 personas.

En la base del caso descansa una grabación de audio que data de mayo de 2023 donde el ex primer ministro llama a tomar partido por uno de los bandos en estos enfrentamientos intercomunitarios en el sur del país; declaraciones que, según Masra y sus abogados, están absolutamente sacadas fuera de contexto.

A día de hoy existen versiones conflictivas sobre lo ocurrido en Mandakou. El Gobierno asegura que Masra se dedicó a alimentar tensiones históricas entre agricultores y pastores de la zona, pero ONG locales como el Colectivo de Asociaciones de Derechos Humanos (ADH) han indicado que los enfrentamientos ocurrieron sin intervención del ex primer ministro, recogió en su momento Radio France Internationale (RFI).

Masra lleva años reclamando a las autoridades chadianas una serie de reformas democráticas, primero al histórico líder militar chadiano, el fallecido Idriss Déby, y luego a su hijo y sucesor, Mahamat Idriss Déby.