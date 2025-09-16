Chad: La Asamblea Nacional aprueba enmendar la Constitución para extender el mandato del presidente y hacerlo renovable

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Asamblea Nacional de Chad ha aprobado una propuesta de enmienda de la Constitución para extender de cinco a siete los años de mandato del presidente y permitir que sea renovable, en el marco de los cambios legales adoptados desde la llegada al poder de Mahamat Idriss Déby. Las principales enmiendas adoptadas incluyen la creación del puesto de vice primer ministro y de un único mandato de seis años para los diputados, así como la introducción de una "pausa estival" para el presidente y el primer ministro, medidas que aún deben ser ratificadas por el Congreso con una mayoría de tres quintos, según el portal chadiano de noticias Al Wihda.

La votación se ha saldado con 171 votos a favor, un voto en contra y 16 abstenciones, sin que el Gobierno se haya pronunciado por ahora sobre el resultado de la sesión. El presidente de Chad llegó al poder tras la muerte de su padre en abril de 2021 en un ataque por parte del grupo rebelde Frente para la Alternancia y la Concordia en Chad (FACT) durante una visita a la línea de frente. Posteriormente, se impuso en las elecciones celebradas en 2024 tras un periodo de transición.