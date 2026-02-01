Chaka Khan, Cher, Whitney Houston y Fela Kuti reciben premios Grammy a la trayectoria

LOS ÁNGELES (AP) — Chaka Khan, Cher, Carlos Santana, Paul Simon, Fela Kuti y Whitney Houston recibieron el Premio a la Trayectoria de la Academia de la Grabación en los Premios al Mérito Especial de los Grammy la noche del sábado.

“La música ha sido mi oración, mi sanación, mi alegría, mi verdad", dijo Khan al aceptar el premio. "A través de ella, salvé mi vida”.

Ella fue la única galardonada con el Premio a la Trayectoria que asistió a la ceremonia en el pequeño Teatro Wilshire Ebell en Los Ángeles, en la víspera de la ceremonia principal de los Grammy del domingo.

Fue precedida por un breve documental sobre su carrera que destacó sus éxitos como miembro de la banda de funk Rufus y como artista solista, incluyendo “Tell Me Something Good” de 1974, escrita por Stevie Wonder, “Ain't Nobody” de 1983, “I'm Every Woman” de 1978 y “I Feel For You” de 1984, escrita por Prince.

Vestida con un deslumbrante vestido verde mar, agradeció a sus numerosos colaboradores mientras admitía que no todos estaban completamente cuerdos.

“Durante más de 50 años he tenido la bendición de caminar junto a artistas, músicos, escritores, productores y creativos extraordinarios”, expresó, haciendo una pausa antes de añadir, “y locos”.

La familia aceptó los Premios a la Trayectoria para el legendario nigeriano del Afrobeat Kuti, quien murió en 1997, y la superestrella Houston, quien falleció en 2012.

Pat Houston, cuñada, amiga cercana y mánager de toda la vida de Whitney, dijo: “Su voz — ¡esa voz! — permanece eterna. Su legado vivirá para siempre”.

Tres de los hijos de Kuti aceptaron el premio en su nombre, presentado como un “productor, arreglista, radical político, forajido y el padre del Afrobeat”. Es el primer músico africano en recibir el premio.

“Gracias por traer a nuestro padre aquí", dijo Femi Kuti. "Es tan importante para nosotros, es tan importante para África, es tan importante para la paz mundial y la lucha”.

El público emitió un gemido colectivo de decepción cuando el presidente de la academia, Harvey Mason Jr., dijo que Cher no estaba presente.

Ella habló en un video muy corto.

“La única cosa que siempre quise ser fue cantante. Cuando tenía cuatro años solía correr por la casa desnuda, cantando con un cepillo de pelo”, comentó. “Las cosas no han cambiado tanto”.

Santana también habló en video, después de que su hijo, Salvador, aceptara su trofeo.

“El mundo está tan infectado de miedo que necesitamos la música y el mensaje de Santana para traer esperanza, valor y alegría para sanar el mundo”, dijo Carlos Santana.

El letrista de toda la vida de Elton John, Bernie Taupin, rindió homenaje a Simon, llamándolo “el mejor compositor estadounidense vivo”.

Taupin estuvo presente como uno de los receptores del Premio de los Fideicomisarios de los Grammy, que honra las contribuciones a la carrera fuera de la interpretación.

A pesar de coescribir la gran mayoría de los éxitos de John, Taupin de alguna manera nunca ha ganado un Grammy competitivo, aunque está nominado para uno el domingo.

“Llevo 57 años esperando uno de estos”, dijo, mirando su trofeo honorario.

Taupin leyó una lista de los principios de composición que siempre ha seguido. Incluían “evitar los clichés”, “nunca escribir canciones en cubículos” y “no digas que vas a morir si ella te deja, porque no lo harás”.

Eddie Palmieri, pianista, compositor y director de orquesta que fue un gran innovador en el jazz latino y la rumba, también recibió un Premio de los Fideicomisarios.

Palmieri, quien murió el año pasado a los 88 años, se convirtió en el primer latino en ganar un Premio Grammy, en 1975.

Otra homenajeada fue Sylvia Rhone, la primera mujer negra en dirigir un importante sello discográfico.

John Chowning, cuyo trabajo como profesor en Stanford en la década de 1960 fue esencial para los sonidos de sintetizador que dominaron los años 80, ganó el Premio Técnico Grammy.

Jennifer Jimenez, directora de banda de la South Miami Senior High School, ganó el Premio al Educador de Música de los Grammy, e “Ice Cream Man” de Raye recibió el Premio Harry Belafonte a la Canción por el Cambio Social.