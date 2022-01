Chaker Alhadhur: "Miré mis guantes y dije ¿qué haces? No eres portero y son octavos de la Copa de África"

El defensa del AC Ajaccio, Chaker Alhadhur, internacional con la selección de Comoras, se vio obligado a jugar de portero todo el partido en los octavos de final de la Copa de África tras varios positivos por COVID en su equipo y explicó que fue "increíble", algo que "todavía sigue sin poder creer" pese a la eliminación a manos de Camerún, anfitriona del torneo.

Alhadhur, de 30 años, está acostumbrado a jugar como lateral izquierdo, incluso de centrocampista, pero nunca lo había hecho de portero, y menos en una cita de tal relevancia como el torneo de selecciones africano por excelencia. "Miré mis guantes y dije ¿qué haces? No eres portero y son octavos de la Copa de África", apuntó en una entrevista a 'L'Equipe' que recoge Europa Press.

Alhadhur se convirtió en tendencia en las redes sociales el pasado lunes, recibiendo felicitaciones de todas las partes del mundo. "Sé bien lo difícil que es ser portero, es otro trabajo, es muy complicado (...) Cuando empezamos a tener casos positivos de COVID supimos que había preocupación por los dos porteros disponibles, pero nos dijeron que darían negativo antes del partido" que les enfrentó a Camerún.

"Esperábamos que fuera así. Pero, Ali Ahamada --uno de los porteros--, no fue hasta el día del partido que dejó de ser positivo". El otro cancerbero disponible, Moyah Ousseni, siguió dando positivo y el titular, Salim Ben Boina, se lesionó el brazo ante Ghana (3-2) en la fase de grupos.

Alhadhur desveló que durante la semana ya planificaron esta posibilidad. "'Chicos, piensen en quién podría jugar de portero'. Como hay un gran ambiente, todos dijimos: "¡Yo puedo!": Youssouf M'Changama, Faiz Selemani, Kassim Abdallah, yo... Estábamos peleándonos como niños por ser portero", comentó.

"El sábado por la noche entrenamos sin portero", indicó el jugador del Ajaccio, que desveló cómo fue elegido para ocupar los tres palos. El domingo, un día antes del partido, tuvimos una reunión y allí, el entrenador asistente (Younes Zerdouk) dijo: "Todos se consultaron y eligieron a Chaker". ¡Pero no nos consultamos! De repente salió así. ¡Me fastidié!", aseguró.

Además, Alhadhur dijo que ahí cambió todo. "Me reí menos y empecé a tener un poco de presión porque me hacía muchas preguntas. Una situación así es completamente nueva. El preparador de porteros (Jean-Daniel Padovani) me dio unas instrucciones pero sabía que no podía aplicarlas", añadió entre risas.

En este sentido, el improvisado portero de Comoras dijo que los criterios del cuerpo técnico fueron "buscar un quinto defensa" más allá de dominar el juego aéreo. "Imagino que alguien alto también. Bueno, los comoranos no lo somos. Y alguien con experiencia", añadió el futbolista internacional, que tuvo que improvisar con cinta aislante el dorsal 3 en su camiseta de portero.

Por último, Alhadhur explicó cómo vivió los momentos previos al partido. "No, nadie sabía que sería el portero al margen del equipo. Salí a calentar con mi camiseta de siempre y la gente pensó que jugaría de defensa, pero entonces la pantalla grande del estadio me filmaba demasiado. Era sospechoso. Ahí se mezclaron todas las emociones", indicó.

Preguntado por su actuación, que fue muy honrosa, aunque no pudieron evitar la derrota con Camerún, el jugador de Comoras comentó que fue "increíble" todo lo que ha vivido en este "ambiente loco" de la Copa África y que terminó feliz porque logró "mantener vivo" a su equipo "durante mucho tiempo".

"Con el 0-1 pudimos remontar, acortamos la diferencia al 1-2. Sentí que podíamos igualar... No quiero discutir sobre el arbitraje, pero tres minutos de tiempo adicional no fueron suficientes y pudimos haber dejado al menos la última acción. Pero en el vestuario todos nos felicitamos. Sabíamos que saldríamos con la cabeza alta", finalizó.