Chamanes peruanos: "en 2026 caerá Maduro"

Las profecías se anunciaron en Lima durante el tradicional ritual de fin de año, que, como es costumbre, reúne a líderes espirituales andinos en el cerro sagrado de San Cristóbal, con vistas a la capital peruana.

Ataviados con ponchos y tocados tradicionales, frente a los fotógrafos, los chamanes realizaron una ceremonia dedicada al futuro político y social del mundo, formulando profecías sobre líderes globales y escenarios de crisis.

"Hemos pedido que Maduro deje el poder, que renuncie, y en nuestra visión, esto sucederá el próximo año", declaró la chamán Ana María Simeón.

Según el colectivo, conflictos como la guerra en Ucrania continuarán en 2026, y no hay una solución rápida a las tensiones en Oriente Medio.

Durante el ritual, amenizado con danzas, instrumentos ancestrales, flores amarillas, hojas de coca e incienso, los chamanes invocaron la paz y la toma de decisiones gubernamentales responsables.

En 2023, los chamanes predijeron la muerte del expresidente peruano Alberto Fujimori dentro de un año, y más allá de la política, los rituales actuales también han incluido presagios de terremotos y eventos climáticos extremos en 2026. (ANSA).