Champions: Anatoliy Trubin, el arquero héroe del Benfica

Benfica ganaba por 3-2 como local por la octava y última fecha de la fase de liga de la "Champions", pero precisaba un gol más para desplazar al Olympique de Marsella (perdió por 3-0 contra Brujas) del puesto número 24 para sumarse al grupo de 16 equipos que disputarán el repechaje.

Luego de haber agotado las cinco modificaciones, el DT José Mourinho ordenó a Trubin, quien mide 199 centímetros de alto, que fuera al área rival para intentar conectar el centro desde la derecha del noruego Fredrik Aursnes en el octavo minuto adicionado del complemento del partido que Real Madrid terminó con 9 hombres por las expulsiones de Raúl Asencio y del brasileño Rodrygo.

"Sabía que podía hacerlo, por eso lo mandé allí. El muchacho marcó un gol espectacular, queríamos ganar también por orgullo", declaró Mourinho tras el partido en alusión a la indicación para Trubin, de 24 años y quien había debutado en la "Champions" justamente en un triunfo por 3-2 contra Real Madrid de octubre de 2020 con la camiseta del Shakhtar Donetsk.

"Todos me decían que fuera al área. También el entrenador, así que fui a buscar el centro y no sé... no sé qué decir. Un momento loco. Estuve cerca contra Porto y esta vez lo conseguí", declaró a su vez Trubin.

"No sé qué decir. No estoy acostumbrado a anotar. Tengo 24 años y es mi primer gol. Increíble. Disfrutemos este momento, pero mantengamos los pies sobre la tierra. Benfica precisa ganar títulos y sumar victorias. Nada más importa. Era importante seguir adelante", completó el arquero ucraniano nacido en Donetsk, ciudad de la región del Donbass.

"Por Ucrania. Para quien sabe luchar hasta el final. Más de cinco años atrás: mi debut en la Champions League. Contra Real Madrid. El fútbol tiene noción del tiempo", escribió luego Trubin en redes sociales en alusión a la guerra en su país iniciada en febrero de 2022 por Rusia.

La UEFA realizará el viernes 30 en Nyon el sorteo para definir los emparejamientos del playoff, que ofrecerá sus duelos de ida el 17 y el 18 de febrero, mientras que el martes 24 y el miércoles 25 del próximo se disputarán las revanchas.

Paradójicamente, Benfica podrá enfrentar otra vez al Real Madrid, al cual Mourinho dirigió entre 2010 y 2013, o al Inter, con el cual el entrenador luso ganó la Serie A, la Copa Italia y la "Champions" en la temporada 2009-10.

"Fue una noche histórica, pero ahora pido respeto, para el club y para los jugadores. Lo único que pido a ciertas personas es que no se suiciden, que no se tiren por los balcones", ironizó Mourinho sobre sus detractores.

"Benfica volverá a perder y volverán a 'matarnos'. Creía que lo había visto todo en el fútbol, pero al final no", completó Mourinho luego del triunfo contra el Real Madrid de su colega Álvaro Arbeloa, a quien el DT portugués dirigió durante su paso por el club "merengue".

"Recuerdo ganar o perder en el último minuto; me ha pasado varias veces, pero esta situación fue única. Tuvimos que arriesgar. Podríamos haber empatado 3-3, pero también podríamos haber marcado y avanzar", reflexionó Mourinho.

"Ganarle al Real Madrid siempre es importante, pero esta es una victoria crucial desde el punto de vista económico y de prestigio", completó Mourinho, que también ganó la "Champions" con Porto en la temporada 2003-04. (ANSA).