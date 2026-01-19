Champions: Arbeloa denuncia "campaña" contra Real Madrid

"Como canterano, como jugador y, sobre todo, como entrenador, tengo un enorme respeto por la afición y su derecho a expresarse, pero sé que hay campañas destinadas a debilitar al Real Madrid, y sé quién las organiza. No me afectarán", aseveró Arbeloa en rueda de prensa.

Arbeloa, ex jugador del Real Madrid y de la selección de España, fue promovido del equipo "Castilla" para reemplazar a Xabi Alonso, despedido luego de la dolorosa derrota por 3-2 contra Barcelona en la final de la Supercopa de España 2026.

El debut de Arbeloa estuvo muy lejos de lo esperado, pues Real Madrid cayó por 3-2 contra Albacete, que marcha decimocuarto en la segunda división de España, en octavos de final de la Copa del Rey.

En ese escenario, la afición del Real Madrid silbó y abucheó al presidente del club, Florentino Pérez, y a los jugadores antes, durante y después del partido que el equipo "merengue" le ganó por 2-0 como local el pasado sábado 17 al Levante por la fecha 20 de la Liga.

Ese resultado le permitió al Real Madrid quedar a sólo 1 punto del Barcelona, que sigue líder del torneo con 49 unidades pese a su caída por 2-1 en campo de Real Sociedad.

Entre los más cuestionados por la afición se encontraba el delantero brasileño Vinicius Júnior, quien recibió el respaldo de Arbeloa y del delantero francés Kylian Mbappé, también presente en la rueda de prensa previa al duelo contra Mónaco.

"Vinicius lleva varios años haciendo historia; nos ha dado dos Champions League mágicas. Y necesita que el Bernabéu lo dé todo mañana", declaró Arbeloa.

"No es culpa de Vinicius si no jugamos como lo estamos haciendo.

Es culpa de todo el equipo. Tenemos que protegerlo mejor para que no sea el único que reciba críticas. No está solo en Real Madrid. Todos lo apoyamos", completó Mbappé.

Real Madrid marcha séptimo en la fase de liga de la Champions League con 12 puntos y buscará vencer al Mónaco (9) para intentar dar otro paso hacia la clasificación directa a octavos de final del torneo continental. (ANSA).