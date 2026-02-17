Champions: Atalanta ausente en almuerzo con Borussia Dortmund

"Desde un punto de vista moral, dejo que cada uno lo juzgue, pero es una herida abierta. Queremos mucho a los muchachos que criamos. Inácio estuvo en nuestra cantera desde los 7 u 8 años, y nos lo arrebataron", recordó Luca Percassi en alusión al Borussia Dortmund, justamente el rival del Atalanta en los playoffs de la Champions League.

"El almuerzo de la UEFA es una oportunidad para conocernos, pero no fuimos por una grave falta de respeto hacia nuestro equipo", insistió el director ejecutivo del Atalanta.

"Hay un jugador de nuestra cantera, el hijo de Inácio Piá, traído al Atalanta durante nuestra primera presidencia, que es objeto de una disputa que llevamos a la FIFA. Es grave que Borussia Dortmund ni siquiera haya querido sentarse a hablarlo", consideró Luca Percassi.

"Desde un punto de vista legal, estamos seguros de tener razón.

Hay un momento en que se puede actuar. Borussia Dortmund ya ha actuado con amplitud. Los clubes deben respetarse mutuamente", argumentó el directivo italiano.

"Borussia Dortmund cotiza en bolsa, tiene ingresos extraordinarios, ¿cómo pueden robarle un talento a un club pequeño como el nuestro? Atalanta cree en los jugadores jóvenes", enfatizó sobre el proyecto deportivo del club bergamasco.

"Hemos fichado a otro jugador del Genoa de 2008, (Honest) Ahanor, y nos hemos sentado a respetar a quien nos lo vendió, especialmente pagándole un precio justo. En cualquier caso, me he reunido con el director general y el director deportivo del Borussia Dortmund. A ver si están dispuestos a sentarse a hablar de este asunto", completó Luca Percassi. (ANSA).